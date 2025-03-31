Як отримати електронне направлення на ВЛК: повне пояснення
- Військовозобов'язані можуть отримати електронне направлення на ВЛК через застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати ТЦК.
- Щойно ТЦК підписує електронне направлення, військовозобов'язаний отримує сповіщення в системі Резерв+.
У застосунку Резерв+ військовозобов'язані мають можливість за власним бажанням подати запит та отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Це нововведення стало частиною реформи ВЛК.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
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Як працюють електронні направлення на ВЛК
Для того, щоб отримати електронне направлення на ВЛК, необхідно авторизуватися у мобільному застосунку Резерв+, яким користуються вже 4 мільйони військовозобов'язаних, та подати відповідний запит.
Отже, військовозобов'язаним більше не потрібно йти до ТЦК та витрачати час і зусилля, щоб взяти паперове направлення.
Щойно ТЦК підписує електронне направлення, військовозобов'язаний отримує сповіщення в системі Резерв+, а документ з'являється в розділі "Направлення на ВЛК". Після цього можна одразу звертатися до зазначеного медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії.
Важливо! Якщо військовозобов'язаний сам захотів пройти ВЛК, але не з'явився на медичний огляд, направлення в Резерв+ залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати.
До слова, з 1 квітня в Україні також запрацює електронний кабінет ВЛК. Тепер висновки про придатність чи непридатність до військової служби будуть оформлюватимуться виключно в цифровому форматі. Водночас у Міноборони підкреслили, що всі документи, які видавалися раніше, залишатимуться чинними.