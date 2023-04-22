Країна рабів – радше помруть, ніж проявлять активність, – політолог про е-повістки в Росії
Нещодавно у Росії прирівняли електронні повістки до паперових та розсилають їх у додатку "Госуслуги". Росіяни навіть не намагаються висловлювати своє невдоволення. Вони настільки бояться потрапити у СІЗО на 3 доби, що готові помирати на війні в Україні.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, українцям не варто надіятись на протести у Росії, краще допомагати ЗСУ нищити окупантів.
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"Україні не варто розраховувати, що росіяни перестануть бути дурнями. Наше завдання – допомагати ЗСУ, просити в НАТО ще більше військової підтримки, винищувачі F-16, артилерію, зброю", – зауважив він.
Цифрова диктатура у Росії
Давидюк зазначив, що коли росіяни будуть робити спроби протестувати, їх кинуть на 3 дні у СІЗО. Російські громадяни настільки бояться таких страждань, що готові йти на війну в Україні, помирати там та приїжджати додому у чорному пакеті.
Росія знову демонструє, що це країна рабів та несвідомих громадян, які радше помруть, ніж проявлять якусь суспільну активність. Загалом росіяни – фашисти за своєю натурою. Дивитися по телевізору на вбивства українців їм приємніше, ніж вийти та скинути свою злочинну владу,
– вважає співрозмовник.
Політолог підкреслив, що тепер із цими електронними повістками Росія перейшла у режим цифрової диктатури. У законі прописано, що росіяни отримають повістки автоматично. Навіть якщо вони її не відкривали, то вважаються призваними.
"Вони перейшли у режим цифрової диктатури. Їхні цифрові елементи перетворюються у смертні повідомлення. Програма "Госуслуги" – це розносник смерті. Спочатку приходить повідомлення, а через місяць – гроб або чорний пакет", – додав Давидюк.
Давидюк про е-повістки в Росії: дивіться відео
Електронні повістки в Росії: головне
- Держдума Росії 11 квітня ухвалила законопроєкт, який стосується використання електронних повісток і створення єдиного реєстру призовників. У такий спосіб військкомати Росії тепер отримуватимуть повістки в електронному вигляді. В країні-агресорці очікують, що цей крок спростить загальний процес і підвищить ефективність системи призову в країні.
- Ігнорування може призвести до певних наслідків для росіян. Тим, хто не відреагує на повістку, через 20 днів загрожує заборона виїзду за кордон, керувати автомобілем, здійснювати операції з нерухомістю, реєструвати ІП та брати кредити.
- Крім того, у Росії вигадали метод для ефективної мобілізації. Відтепер за призовниками будуть стежити за допомогою камер відеоспостереження.