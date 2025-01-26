Росія готує нову провокацію проти Молдови: є загроза і для України

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Водночас Росія відмовилася постачати газ невизнаному Придністров’ю альтернативним маршрутом. Це призвело до енергетичної кризи в регіоні, яка досі не розв'язана. Проте ці дії Кремля є частиною його гібридної війни проти Молдови.

Таку думку висловив 24 Каналу депутат парламенту Молдови Оазу Нонтой, зазначивши, що Москва як інструменти ведення цієї гібридної війни проти Кишинева використовує енергоресурси. Зараз Росія намагається ескалювати ситуацію.

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Хоче перетворити Молдову на плацдарм

Нонтой наголосив, що Кремль має на меті реалізувати державний переворот в Молдові для того, щоб перетворити країну на плацдарм за "спиною" України та на кордоні з НАТО та Євросоюзом.

Саме цим можна пояснити дії "Газпрому", який порушивши чинний контракт, не став шукати альтернативних шляхів для постачання газу до Молдови,

– впевнений він.

Зокрема, за словами молдавського депутата, і до антиконституційного кримінального режиму, який на лівому березі річки Дністер існує впродовж майже 30 років завдяки 3 факторам:

безкарності так званих лідерів режиму, і це проблема громадян Молдови;

так званих лідерів режиму, і це проблема громадян Молдови; безкоштовного російського газу , постачаючи який до Придністров'я Росія протягом десятиліть спонсорувала цей режим. Коштом цього на лівому березі функціонувала економіка, а мешканці сплачували символічні тарифи;

, постачаючи який до Придністров'я Росія протягом десятиліть спонсорувала цей режим. Коштом цього на лівому березі функціонувала економіка, а мешканці сплачували символічні тарифи; одностороннім поступкам з боку Молдови, адже економічні агенти на лівому березі не сплачують податків. Проте за межами Молдови представляються її економічними агентами. Близько 80% експорту з цього регіону поступало на ринок Євросоюзу.

Однак сьогодні без халявного російського газу економіка цього регіону не працює. Росія завжди використовувала його як інструмент для досягнення своїх цілей,

– наголосив Нонтой.

Зараз Росія, на його думку, намагається ескалювати ситуацію, зокрема, використовуючи своїх маріонеток у Тирасполі. Сєргєй Лавров, глава МЗС Росії, стверджує, що нібито "Молдова готує силові сценарії". Вадим Красносільський, очільник Придністров'я, категорично відкидає всі пропозиції керівництва Молдова щодо надання допомоги мешканцям лівого берега.

"Водночас Молдова пропонує гуманітарну допомогу, але не може її реалізувати, тому що реальний контроль за цим регіоном залишається за Кремлем", – зауважив він.

Йдеться про відкрите протиборство

Також може ускладнитись ситуація щодо постачання електроенергії. На правому березі Дністра воно забезпечується завдяки контрактам з Румунією.

Однак на лівому березі від путінських "папуг", за словами молдавського депутата, звучить думка, що коли на Дубоссарській ГЕС закінчиться вугілля, то стане неможливим функціонування відкритого розподільчого вузла, через який проходить лінія електропередачі на Кишинів. Звідти Молдова отримує понад половину електроенергії.

Це натяк на те, що може бути реалізована провокація, і правий берег може залишитися без електроенергії та скотитися у блекаути. Тому ситуація є досить складною. Йдеться про відкрите протиборство між – з одного боку – Молдови та України, а з іншого – Росії, яка намагається дестабілізувати ситуацію,

– зазначив Оазу Нонтой.

Він додав, що з огляду на те, що відбувається, ці спроби Кремля приречені на провал.

До слова, колишній очільник української ГТС Сергій Макогон впевнений, що Придністров'я не отримує газ насамперед через небажання Росії постачати його. Вона може це робити, використовуючи газопровід "Турецький потік". Однак Москві вигідно поширювати енергетичну кризу в регіоні.