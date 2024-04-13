Хто відповідає за захист українських ТЕС і підстанцій: Найєм розставив крапки над "і"

Голова Державного агентства відновлення України Мустафа Найєм пояснив, хто відповідає за захист українських ТЕС та підстанцій і які задачі лежать на плечах власне його відомства.

Державне агентство відновлення України почали звинувачувати у недостатньому енергетичної інфраструктури від ракетних атак. На це відреагував Мустафа Найєм.

Дивіться також РЕБ і не тільки: Шмигаль розповів, як Україна захищає енергетику

Заява Найєма щодо захисту критичної інфраструктури

За словами Найєма, його підприємство відповідає лише за захист розподільчих підстанцій "Укренерго".

Це 22 найбільш критичні підстанції основної мережі компанії у 14 областях, з напругою 750 кВ та 330 кВ. Наша команда є замовником робіт по будівництву споруджень другого та третього рівня захисту – від дронів та ракет,

– написав Найєм.

Він заявив, що це закрита інформація, додавши, що проєктна документація в частині типів захисних споруд та характеру інженерного обладнання погоджується Генштабом ЗСУ, ДСНС та НЕК "Укренерго".

Під час останніх масованих обстрілів підстанції, на яких ми збудували захисні споруди другого рівня, також зазнали ударів. Усе обладнання, яке було захищено цими спорудами вціліло. І саме завдяки цьому енергетикам та нашим підрядним організаціям вдалось відновити постачання електроенергії у багатьох містах та областях, у тому числі, в Одесі та Харкові. І це теж не закрита інформація,

– заявив Найєм.

Будівництво споруд третього рівня захисту недофінансоване

За словами Найєма, що стосується третього рівня захисту, "будівництво цих споруд недофінансоване і потребує більшої уваги з боку Уряду".

"За замовчуванням це відповідальність власників об'єктів – приватних та державних компаній. Таких як, наприклад, "Центренерго", ДТЕК та інші. Кабінетом міністрів була прийнята спеціальна постанова № 1482, яка значно спрощує процедури будівництва захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору", – додав він.

Мустафа Найєм також повідомив, що перелік операторів енергетичного сектору, які можуть скористатися цими процедурами і забезпечити захист свої об'єктів визначається Міністерством енергетики та затверджується спільним наказам Міненерго та Мінінфраструктури. А інформація про виконання плану робіт по кожному об'єкту та підстанції регулярно передається уряду, Міністерству енергетики, колегам з Укренерго, і, звісно, відповідальним за цей напрямок особам у Службі безпеки України та Офісу президента.

І, звісно, у разі необхідності я готовий детально розказати про все, що було зроблено Агентством відновлення не лише для захисту енергетики, а й для забезпечення прифронтової логістики, доставки вантажів цивільного та військового призначення, будівництво водогону на Дніпропетровщині, відбудову деокупованих сіл тощо також народним депутатам. Парламент має визначити, коли він буде готовий прийняти звіт, ми готові детально розповісти і колегам з Верховної ради,

– заявив голова Державного агентства відновлення України.

Він також повідомив, що 12 представники агентства зустрічались з керівниками місцевих і регіональних влад у рамках Конгресу при Президентові України. Там говорили про захист об'єктів енергетики та критичної інфраструктури загалом.

Найєм пообіцяв, що його команда буде робити усе можливе, щоб українці пережили майбутню зиму.