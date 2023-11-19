Не треба панікувати: в "Укренерго" дали оптимістичний прогноз на зиму – весну
Російські окупанти могли накопичити орієнтовно 800 ракет, якими взимку та весною можуть атакувати енергетичну інфраструктуру України. В "Укренерго" сказали, чи наша енергосистема витримає будь-які ворожі атаки.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Media Center Ukraine пояснив, чому українцям точно не варто панікувати. Раніше він говорив, що наша енергетична інфраструктура вперше у світі прикрита інженерним захистом, пише 24 Канал.
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Що сказали в "Укренерго" про зиму та весну
Ризики є, 800 ракет (які накопичив ворог – 24 Канал) – це не малий ресурс для того, щоб щось пошкодити в нашій енергосистемі. Але точно не треба панікувати,
– заявив глава правління "Укренерго".
За його словами, громадянам України треба готуватись до будь-яких складнощів, які можуть виникнути через агресію росіян.
"Але енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійдемо з робочою енергосистемою. Думаю, що всі будемо зі світлом теж", – пообіцяв посадовець.
Він додав, що енергосистема України взимку виживе та не сколапсує, хоч можуть виникнути проблеми через обстріли.
Ба більше, Володимир Кудрицький пояснив, що на майбутнє – найкращим захистом для української генерації є її розосередження.
Що відомо про захист України взимку
- Володимир Кудрицький розповідав журналістам, що українські енергооб'єкти захищатимуть не лише з допомогою ППО. Адже наша країна першою у світі прикрила об'єкти енергетичної інфраструктури інженерним захистом.
- За словами глави правління "Укренерго", це допоможе захистити енергетичні об'єкти від ракетних і дронових атак.
- Своєю чергою директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що над ключовими інфраструктурними енергетичними об'єктами побудували достатньо залізобетонних конструкцій, в окремих випадках – навколо обладнання встановили мішки з піском й антидронові сітки. За словами Омельченка, це не захистить від прямого влучання ракети, проте таких випадків було тільки 1 – 2%.
- Своєю чергою посадовець заявив, якщо Росія не попадатиме взимку в енергетичну інфраструктуру, то однаково під час морозів (нижче 5 – 7 градусів) в окремі години буде дефіцит потужностей до 2 гігават.