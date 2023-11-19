Не треба панікувати: в "Укренерго" дали оптимістичний прогноз на зиму – весну

Російські окупанти могли накопичити орієнтовно 800 ракет, якими взимку та весною можуть атакувати енергетичну інфраструктуру України. В "Укренерго" сказали, чи наша енергосистема витримає будь-які ворожі атаки.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Media Center Ukraine пояснив, чому українцям точно не варто панікувати. Раніше він говорив, що наша енергетична інфраструктура вперше у світі прикрита інженерним захистом, пише 24 Канал.

Дивіться також Як залишатися на зв'язку під час ймовірних відключень електроенергії

Що сказали в "Укренерго" про зиму та весну

Ризики є, 800 ракет (які накопичив ворог – 24 Канал) – це не малий ресурс для того, щоб щось пошкодити в нашій енергосистемі. Але точно не треба панікувати,

– заявив глава правління "Укренерго".

За його словами, громадянам України треба готуватись до будь-яких складнощів, які можуть виникнути через агресію росіян.

"Але енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійдемо з робочою енергосистемою. Думаю, що всі будемо зі світлом теж", – пообіцяв посадовець.

Він додав, що енергосистема України взимку виживе та не сколапсує, хоч можуть виникнути проблеми через обстріли.

Ба більше, Володимир Кудрицький пояснив, що на майбутнє – найкращим захистом для української генерації є її розосередження.

Що відомо про захист України взимку