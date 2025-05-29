"Енгельс-2" стає більшим: у мережі показали, як розбудували авіабазу за кілька місяців

Р️осійська авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області стає більшою. Там у росіян з 23 березня тривають будівельні роботи.

Схоже, вони хочуть облаштувати додаткові паркомісця на цій одній із найбільших військових авіаційних баз Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Tracking.

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Росія планує й надалі використовувати "Енгельс"

З "Енгельсу" злітає стратегічна авіація для обстрілів українських міст.

Росіяни на цій авіабазі, ймовірно, планують розміщувати борти Ту-95МС та Ту-160, а також винищувачі Су-34/35.

Розбудова, зазначають монітори, вказує на те, що Росія продовжуватиме й надалі використовувати її, попри близькість до України. Звідти до Харкова приблизно 900 кілометрів. Та й туди уже успішно навідувалися українські дрони.

Як змінився "Енгельс" з березня: дивіться відео

Логічним варіантом буде те, що велика кількість рейсів можливо частково пов'язана із доставкою будівельних матеріалів. Але це зовсім не означає те, що на авіабазу доставляють крилаті ракети типу Х-101 та КАБи,

– зауважують вони.

Нагадаємо, що за чотири дні на авіабазі "Енгельс" зафіксовано 8 посадок Іл-76. Це рекордна активність з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.