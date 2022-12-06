"Все під контролем": після "бавовни" на аеродромі в Енгельсі таємниче зникли російські літаки
Джерело:"Схеми"
У Саратовській області Росії на аеродромі "Енгельс-2" 5 грудня сталася "бавовна". У Кремлі традиційно заявили, що ніяких наслідків "бавовна" не мала, проте супутникові знімки свідчать про геть інше.
У розпорядженні "Схем" опинилися світлини, як виглядала авіабаза стратегічної авіації Росії "Енгельс-2" до "бавовни" 5 грудня та вже після вибухів. Після "бавовни" Росія раптом вирішила скоротити кількість літаків.
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До "бавовни" на аеродромі було 30 літаків
На знімку за 6 грудня о 9:00 помітно скупчення пожежних машин, а також один з літаків Ту-95 – схоже, пошкоджений. Водночас на знімках за 4 грудня видно, що літаків було значно більше, зокрема:
- 21 бомбардувальник Ту-95,
- 6 бомбардувальників Ту-160,
- 2 вантажно-транспортних ІЛ-76,
- 1 вантажний літак Ан-124 "Руслан".
Скупчення літаків на авіабазі "Енгельс-2" до та після вибухів / Фото "Схеми"
Скупчення російських літаків на авіабазі "Енгельс-2" до та після вибухів / Фото "Схеми"
Крім того, після атаки авіабази з'явився супутниковий знімок, на якому видно наслідки гасіння "незначно пошкодженої обшивки" літака Ту-95.
На світлині помітно, що вибух стався недалеко від кабіни пілота, тобто є високий шанс ураження керуючої техніки.
Наслідки вибуху на аеродромі "Енгельс-2" / Фото з твітера Sarah Hansen
Що відомо про вибухи на авіабазі "Енгельс-2"
- Зранку 5 грудня росіяни почали публікувати відео вибухів в районі аеродрому "Енгельс-2". Росіяни переконані, що на аеродром прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95.
- Росія цілком очікувано звинуватила Україну, мовляв, наші безпілотники пролетіли понад 600 кілометрів і протягом цього часу не були помічені російською ППО.
- Звинувачення Росії можуть свідчити, що в окупантів проблеми з ППО, або ж це внутрішня диверсія і в Кремлі не можуть знайти винних.
- У Повітряних силах ЗСУ, коментуючи вибухи, заявили, що Україна "ще нічого не починала". Глава Міноборони Олексій Резніков знайшов послідовність "бавовни" в росіян. Зокрема, росіяни самі винні, що курять у заборонених місцях.
- В Інституті з вивчення війни вважають, що удари по стратегічній російські авіації можуть зірвати кампанію масованих атак інфраструктури України.