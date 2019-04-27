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      Епіфаній і Святослав привітали українців з Великоднем

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      Епіфаній і Святослав привітали українців з Великодніми святами
      Епіфаній і Святослав привітали українців з Великодніми святами / Колаж 24 Каналу

      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав (Шевчук) привітали українців зі світлим Воскресінням Христовим. Вони побажали усім порозуміння, миру та радісно відсвяткувати Пасху.

      Митрополит Епіфаній привітав з Великоднем керівництво держави та воїнів Збройних сил, які на Донбасі захищають Україну.

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      Розділяючи з Вами великодню радість, я вітаю всіх Вас зі світлим Воскресінням Христовим, зі спасительною Пасхою Господньою! З відчуттям особливої вдячності спрямовую наші спільні вітання українським воїнам, які зі зброєю в руках мужньо протистоять агресору та захищають мир. Ми щоденно молимося за Вас і впевнені, що завдяки вашому жертовному служінню Україна наближається до перемоги і справедливого миру,
      – зазначив глава ПЦУ.

      Також митрополит звернувся українців, які перебувають в окупації чи за ґратами у полоні Росії-агресора – "ми просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з Вас".

      Епіфаній звернувся і до православних християн України, які ще не увійшли до ПЦУ, та наголосив, що колись усі парафії будуть об'єднані навколо престолу Київського.

      Він побажав, аби Господь надихнув серця людей в любові разом будувати краще майбутнє Батьківщини, відкидати спокуси, протистояння і ворожнечу, а утверджувати правду, порозуміння і суспільний мир.

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      Глава УГКЦ Святослав також привітав з Великоднем усіх українців – тих, хто на Батьківщині, закордоном чи далеко від рідного дому.

      Він переконаний, що Господь дає силу і надію кожному з нас долати труднощі. Глава УГКЦ побажав, аби свято Пасхи стало святом зміни для кожної людини, а також святом надії для багатостраждального українського народу.

      Усім вам бажаю веселих великодніх свят, смачного пасхального яйця, радісних гаївок. Тішмося Воскресінням Христовим, бо він є нашим життям і воскресінням. Христос воскрес! Воістину воскрес!
      – побажав Святослав.

       

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      Великодні привітання для рідних і близьких
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      Теги: Новини України Великдень Релігія Епіфаній Святослав Шевчук УГКЦ Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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