"Це було непросто": у Харкові закінчили пошукові роботи після удару по "Епіцентру"

Удень, 25 травня, росіяни завдали цинічних ударів по Харкову. Унаслідок цієї трагедії було багато жертв та поранених, також повідомлялося про велику кількість зниклих безвісти людей.

Однак наразі стало відомо про завершення пошукових робіт. Вони тривали майже 5 днів, аби віднайти тіла загиблих, які на момент удару перебували в торгівельному центрі.

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Пошукові роботи завершено

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели понад 100 досліджень,

– ідеться в повідомленні очільника МВС.

За його словами, до поліції звернулися 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також під час робіт залучили кінологів службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

Унаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 людини зазнали поранень.

"Ворог суцільною маячнею намагається виправдати удари по гіпермаркету, друкарні, інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Чи залякає це харківʼян? Лише збільшить ненависть. Чи змусить нас відступити? Ще лютіше битимемо ворога. До перемоги", – додав Клименко.

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