Ердоган грає на себе, – Давидюк про позицію Туреччини

Україна могла бути одним із інструментів перемовин Туреччини та Фінляндії. Ердоган дуже цинічно "викручує" для себе будь-яку можливість заробити політичні бали для Туреччини і він це робить дуже вправно.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що дії Ердогана спрямовані лише на отримання певних політичних поступок, та чи правильно це – мабуть, ні.

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Ця гра Ердогана спрямована виключно на нього та його власні інтереси, у нашому регіоні це найбільш досвідчений політичний гравець, зазначає політолог.

Він грає тільки на себе і Фінляндія гадала, що потрібно переконали лиш Росію, але помилилась. Ердоган отримає для Туреччини дуже багато преференцій – багато інвестицій, нову зброю,

– констатує Давидюк.

Позиція Туреччини у війні Росії проти України

Президент Туреччини 30 травня провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Пресслужба Ердогана інформує, що він обговорив з Путіним "двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема війну України та Росії".

Також турецький лідер заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. За словами Ердогана, Туреччина готова взяти участь у "механізмі моніторингу" між сторонами, якщо вони на це погодяться.

Що відомо про перемовини між Україною і Росією

В Офісі Президента від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася дипломатично зупинити російську агресію. Посередником між Києвом і Москвою спробувала стати Туреччина.

У березні за посередництва турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу у Стамбулі відбулася зустріч глав МЗС України та Росії Дмитра Кулеби й Сергія Лаврова відповідно. Однак ніяких позитивних результатів зустріч не принесла.

Після цього у Стамбулі зустрілися українські та російські делегації. Україна передала Росії свої пропозиції щодо закінчення війни, однак у Кремлі так і не відповіли Києву.

Наразі мирні переговори між Україною та Росією призупинені. В ОП констатували, що після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося. Також в ОП наголосили, що Москва продовжила вдаватися до шантажу.

Туреччини проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: деталі

Швеція і Фінляндія на тлі російської агресії в Україні вирішили вступити до НАТО. 18 травня обидві країни офіційно подали заявку на вступ до Альянсу. Експерти вважають, що скандинавські країни можуть отримати членство вже на наступному саміті НАТО.

Однак Туреччина здивувала своїх союзників по НАТО, заперечивши приєднання двох країн до військового альянсу.

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