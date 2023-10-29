Маніпулятивні заяви: навіщо Ердоган виступив з такими провокативними словами

Реджеп Ердоган порівняв загиблих цивільних у Секторі Гази із загиблими у війні Росії проти України. Турецький президент вирішив звернути увагу на проблеми палестинського народу.

Крім того, Ердоган розв'язав усі внутрішньополітичні питання у Туреччині, тому намагається завоювати лідерство в ісламському світі. Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Ігор Рейтерович, назвавши заяви президента Туреччини маніпулятивними та недоречними.

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Ердоган намагався змістити фокус

Як пояснив Рейтерович, Ердоган чудово знає, як формується інформаційна політика у західних країнах. Зокрема, як у світі коментували події в Україні після 24 лютого 2022 року. Тому турецький президент захотів використати цей фактор, аби максимально "підсвітити" конфлікт між Палестиною та Ізраїлем.

Варто звернути увагу на дефініції, які використовував Реджеп Ердоган у своїй заяві:

він вживав сполучення "українсько-російська війна", хоча правильно російсько-українська війна;

також говорив про ізраїльсько-палестинський конфлікт. А саме, що у Палестині відбувається "різанина", а не в Секторі Гази чи війна ЦАХАЛ проти ХАМАС.

Він намагався усіляко змістити фокус уваги і зосередитися на проблемах палестинського народу, на проблемах формування цієї незалежної палестинської держави. А також на речах, які є дійсно виграшними з огляду представлення їх у публічній сфері,

– пояснив політолог.

Крім того, Ердоган знаючи про палестинські мітинги у європейських країнах, намагається показати, що на одній хвилі з протестувальниками й буцімто називає речі своїми іменами, що мають попит у країнах, які очевидно підтримують не Ізраїль.

Рейтерович вважає, що у баченні Ердогана притягнення України є логічним, оскільки це дозволяє звинуватити Захід у лицемірстві й показати, що життя всіх людей важливе. Імовірно, президент Туреччини намагався провести паралель, що нібито існування представників інших народів не таке важливе, якщо йому приділяють менше уваги.

Боротьба за лідерство в ісламському світі

Як зауважив Рейтерович, Реджеп Ердоган продовжує боротися за лідерство в ісламському світі й ніколи не припиняв цього робити. Тому не дивно, що президент виступив з такими провокативними заявами.

Він займає таку позицію достатньо давно, просто публічно й у такому форматі про неї не говорив. Оскільки у нього значний період часу були питання винятково внутрішньополітичного характеру: йому потрібно було переобратися, була складна кампанія, були економічні проблеми,

– сказав Ігор Рейтерович.

"За турецьким економічним дивом прийшла рецесія, яка була пов'язана не стільки з пандемією, а скільки з прорахунками в економічній політиці турецькою владою. Потім у нього був землетрус, багато інших речей і він не міг виносити це питання на широкий загал у силу своєї зайнятості. Хоча він завжди мріяв та говорив, що Туреччина повинна бути лідером навіть не тюркського світу, а лідером саме ісламського світу", – додав політолог.

Турки бажають відродити Османську імперію

Зараз же Ердоган налагодив ситуацію у Туреччині, тому й виступив з такою заявою:

вирішив внутрішньополітичне питання; більш-менш стабілізував ситуацію в економіці; турки повністю підтримують висловлювання президента.

Мовиться про населення Туреччини, які виступають за відродження Османської імперії, зокрема політики. Зрештою, Ердоган розуміє, що має для цього усі необхідні ресурси.

Крім того, ці події відбуваються у регіоні, де Туреччина присутня дуже давно. Ми якось забули про Сирію, яка поблизу розташована. А турки ведуть там активну діяльність як з огляду безпосередньої участі в різних бойових діях, які відбуваються давно, так і з огляду реалізації своїх інтересів, якими вони їх бачать,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Тому Реджеп Ердоган скористався можливістю вивести ці тези на глобальний план, не просто задовольняючи очікування власного електорату, але й претендуючи на лідерство в ісламському світі.

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