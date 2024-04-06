Це його не врятує, – республіканець пояснив, чому Ердоган їде до США
Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує на початку травня приїхати до США. У нього є кілька цілей. Однією з них є його невпевненість у власному політичному майбутньому.
Громадський діяч, член республіканської партії США Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що у Сполучених Штатів до Ердогана є багато питань. Зокрема, республіканці ставляться до нього категорично.
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Для чого Ердоган їде до США
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 9 травня планує приїхати до Сполучених Штатів Америки вперше з 2019 року. Чимало хто стверджує, що зараз відбувається "потепління" у відносинах Туреччини та США.
Цікаво, що за нещодавніми даними, за перший квартал цього року товарообіг і продажі з Туреччини в Росію впали на 34%. Це якраз може бути тиск на Анкару з боку Сполучених Штатів. Втім якщо раніше на санкції Ердоган не зважав, то зараз ситуація змінилась.
Є дві причини: найважливішою виявилась його поразка на виборах всередині країни. Це матиме продовження. Його перебування при владі під великим питанням. Він чіплятиметься за все. Досі він чхати хотів на американські санкції: по сьогодні у Туреччині працюють два великих російських банки, по сьогодні Ердоган торгує енергоносіями з Росією,
– наголосив Борис Пінкус.
Усе це, звісно, є важливими факторами насамперед для Росії. Ба більше, Владімір Путін продовжує вкладати в енергосистему Туреччини, продовжується будівництво атомного реактора.
Будівництво АЕС в Туреччині
У 2010 році Владімір Путін та Реджеп Ердоган підписали угоду про будівництво атомної електростанції "Аккую". Російські підрядники зобов'язалися спроєктувати, збудувати, обслуговувати, експлуатувати та вивести станцію з експлуатації.
27 квітня 2023 року Путін та Ердоган урочисто відкрили перший у Туреччині атомний реактор, який збудував "Росатом". Обидва лідери тоді були присутні на церемонії по відеозв'язку. У березні цьогоріч Ердоган повідомив, що всі реактори АЕС "Аккую" введуть в експлуатацію до 2028 року.
"Іншими словами, Ердоган не зможе всидіти на двох стільцях. Йому давно пора йти. Я не вважаю, що він є другом України, він завдає більше шкоди. Його приїзд в Америку – це знак електорату, який виступає за прозахідну політику та повний розрив зв'язків з Росією. Але й це його не врятує. Республіканці дуже категоричні щодо Ердогана, агресивно проти нього налаштовані". – наголосив Пінкус.
Лідер Туреччини мав та досі має багато прохань до США. Зокрема, йому потрібні запчастини до літаків F-35, нові комплекси Patriot. При цьому Ердоган отримав від Росії системи ППО С-300, хоч Конгрес був категорично проти цього. Тож насправді є багато нюансів, які стоять на шляху до зближення Анкари та Вашингтона.
Вибори у Туреччині: що відомо
- 31 березня у Туреччині відбулися місцеві вибори. Громадяни Туреччини обирали мерів та членів муніципальних рад на наступні пʼять років.
- Тоді головна опозиційна політична сила у Туреччині здобула переконливу перемогу. Опозиціонери зберегли контроль над великими містами, включно зі столицею Анкарою та зі Стамбулом, де Екрем Імамоглу отримав другий термін на посаді мера. Партія Ердогана зазнала нищівної поразки.
- Аналітики зауважили, що Ердоган та його Партія справедливості і розвитку, яка вже більш як двадцять років керує Туреччиною, отримала гірші за прогнозовані результати. Причиною таких невтішних результатів стала стрімка інфляція, незадоволені ісламські виборці, а також привабливість Імамоглу.