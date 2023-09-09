"Ніж у спину": Ердоган просить G20 послабити санкції проти Росії в обмін на зернову угоду

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликає лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити зернову угоду. Ердоган намагається відновити зернову угоду, яка дозволяла поставки українського зерна і знизила світові ціни на продовольство.

Bloomberg з посиланням на людей, які знайомі з перебігом переговорів, пише, що Ердоган, який торік допоміг укласти Чорноморську зернову ініціативу, докладає зусиль на зустрічах за зачиненими дверима з лідерами під час саміту G-20 у Нью-Делі.

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Союзники України навряд чи підтримують запит Ердогана

Туреччина просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продуктів та добрив та знову підключити Росію до системи SWIFT для міжнародних платежів.

. Частину російських банків відключили від SWIFT 1 березня 2022 року.

Туреччина заявляє, що спосіб відновити зернову угоду – це послабити деякі санкції, які, за твердженням Москви, не дозволяють імпортувати сільськогосподарське обладнання (трактори або запасні частини).

Як пише Bloomberg, хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається у своєму балансуванні після вторгнення Москви в Україну.

Туреччина прагне відновити поставки в рамках угоди, підтриманої ООН, яку Москва саботувала у липні. Видання нагадує, що Ердогану не вдалося переконати президента Росії Владіміра Путіна знову приєднатися до угоди на переговорах у Сочі 4 вересня.

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