Ердоган поговорив із путіним про безпечні коридори для експорту зерна з України

Туреччина намагається допомогти Україні експортувати зерно. Ворог продовжує блокаду Чорного моря, тож для цього потрібні безпечні коридори.

російські окупанти та їхній диктатор владімір путін дуже сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу. Вони твердо переконані у тому, що це дозволить їм виторгувати якісь преференції та зняття деяких санкцій.

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Розмова Ердогана з путіним

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним. Темою бесіди була організація безпечних коридорів у Чорному морі для експорту українського зерна.

Турецький лідер наголосив на тому, що вже настав час розв'язати цю проблему, а також закликав путіна припинити бойові дії та вдатися до перемовин.

Вкрадення українського зерна росіянами: останні новини

росіяни продовжують вивозити вкрадене в Україні зерно морем. З'явилися нові фотодокази злочинів окупантів.

Вагони із зерном помітили й на території Білорусі. Цілком можливо, що окупанти переганяють вкрадений товар і через її територію.

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