Путін планує побачитись з Ердоганом: у Туреччині назвали час можливої зустрічі
Джерело:Hürriyet
Президент Туреччини Реджеп Ердоган може зустрітись з російським диктатором Владіміром Путіним в останній тиждень серпня. Вони обговорять відновлення зернової угоди.
Ердоган на переговорах з Путіним має намір запропонувати відновити мирні переговори щодо України. Про це пишуть російські державні агенції.
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Коли Путін може зустрітись з Ердоганом
За попередньою інформацією, на Путіна чекають у Туреччині в останній тиждень серпня. На переговорах президенти обох країн обговорять відновлення зернової угоди.
Обговорюватиметься перебіг російсько-української війни, дипломатичні контакти Туреччини для припинення війни та Чорноморська зернова ініціатива, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку. У цьому контексті будуть переглянуті стратегії, яких дотримуватиметься Туреччина, щоб знову запрацював зерновий коридор. Крім того, буде оцінено можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця,
– заявили у виданні Hürriyet.
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що 2 серпня Путін і Ердоган провели телефонну розмову. Вони домовилися про візит російського диктатора до Туреччини.
- Ердоган неодноразово говорив, що хоче поговорити з Путіним про поновлення угоди, яка дала змогу вивозити українське зерно з портів на Чорному морі.
- Президент Туреччини під час розмови з Путіним сказав, що: довготривале припинення Чорноморської ініціативи не приносить нікому користі; найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи; ціни на зернові культури, які знизилися на 23% під час дії зернової угоди, збільшилися на 15% за останні два тижні.
- До речі, у Путіна заявили, мовляв, він знову говорив Ердогану про те, що нібито за "відсутності прогресу у реалізації російської частини зернової угоди її чергове продовження втратило сенс".