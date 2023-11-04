Не той, з ким можемо говорити, – Ердоган різко висловився про Нетаньягу

Реджеп Ердоган жорстко висловився про Беньяміна Нетаньягу. Президент Туреччини звинуватив Ізраїль у "воєнних злочинах" та "порушеннях прав людини" в Секторі Гази.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та єврейську державу.

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Що сказав Ердоган

Голова держави заявив, що Анкара "викреслила" ізраїльського прем'єра.

Нетаньягу більше не той, з ким можемо говорити. Ми його викреслили,

– сказав турецький лідер.

Ердоган дав зрозуміти, що він розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. Він закликав притягнути єврейську державу до відповідальності за дії в Газі. В іншому випадку Туреччина не матиме більше жодної довіри до світової системи.

Що цьому передувало

Не так давно Ердоган назвав єврейську державу "окупантом" та підтримав ХАМАС. Він назвав палестинських бойовиків своїми "братами та сестрами".

Після цього Ізраїль відкликав своїх дипломатів з цієї країни. Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що єврейська держава перегляне відносини з Туреччиною.

Що кажуть експерти про заяви Ердогана щодо Ізраїлю