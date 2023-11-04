Не той, з ким можемо говорити, – Ердоган різко висловився про Нетаньягу
Джерело:Al Arabiya
Реджеп Ердоган жорстко висловився про Беньяміна Нетаньягу. Президент Туреччини звинуватив Ізраїль у "воєнних злочинах" та "порушеннях прав людини" в Секторі Гази.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та єврейську державу.
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Що сказав Ердоган
Голова держави заявив, що Анкара "викреслила" ізраїльського прем'єра.
Нетаньягу більше не той, з ким можемо говорити. Ми його викреслили,
– сказав турецький лідер.
Ердоган дав зрозуміти, що він розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. Він закликав притягнути єврейську державу до відповідальності за дії в Газі. В іншому випадку Туреччина не матиме більше жодної довіри до світової системи.
Що цьому передувало
Не так давно Ердоган назвав єврейську державу "окупантом" та підтримав ХАМАС. Він назвав палестинських бойовиків своїми "братами та сестрами".
Після цього Ізраїль відкликав своїх дипломатів з цієї країни. Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що єврейська держава перегляне відносини з Туреччиною.
Що кажуть експерти про заяви Ердогана щодо Ізраїлю
- Російський політтехнолог Аббас Галлямов нещодавно у розмові з 24 Каналом пояснив антиізраїльські висловлювання президента Туреччини його бажанням отримати лідерство у мусульманському світі. Ердоган хоче нарощувати свій вплив на тюркські та арабські країни.
- Схожу думку не так давно висловив політолог Ігор Рейтерович. Експерт також зауважив, що Ердоган за допомогою маніпулятивних заяв намагався змістити фокус уваги західних країн з повномасштабного вторгнення Росії в Україну на війну між ХАМАС та Ізраїлем.
- Раніше ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп припустив, що до повноцінного протистояння між Туреччиною та єврейською державою це дипломатичне загострення не дійде. Він також назвав Ердогана емоційною людиною, яка є близькою до ХАМАС.