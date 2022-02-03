Ердоган зустрівся із Зеленським у Києві та привітався словами "Слава Україні": відео церемонії
3 лютого 2022 , 13:27Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві президента Туреччини зустрів Володимир Зеленський.
Глави держав вийшли на ґанок Маріїнського палацу, де пролунали гімни обох країн. Після цього політики оглянули стрій почесної варти та привіталися з делегаціями.
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Реджеп Ердоган як і під час свого минулого візиту до Києва звернувся до українських військових традиційним привітанням "Слава Україні!". У відповідь пролунало "Героям Слава!"
Далі президенти пішли на перемовини у палац. Спілкування із ЗМІ орієнтовно очікується о 15.25.
Заяви Ердогана про Україну: що відомо
- Реджеп Ердоган запевнив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у межах НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну. Водночас, за його словами, пріоритетом є дипломатія.
- Він заявив, що вважає нереалістичним сценарій нападу. Турецький лідер також наголосив, що "Україна – незвична країна, Україна – сильна держава".
- Реджеп Ердоган казав, що Анкара готова стати посередником між Україною і Росією.