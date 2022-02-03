Ердоган зустрівся із Зеленським у Києві та привітався словами "Слава Україні": відео церемонії

Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві президента Туреччини зустрів Володимир Зеленський.

Глави держав вийшли на ґанок Маріїнського палацу, де пролунали гімни обох країн. Після цього політики оглянули стрій почесної варти та привіталися з делегаціями.

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Реджеп Ердоган як і під час свого минулого візиту до Києва звернувся до українських військових традиційним привітанням "Слава Україні!". У відповідь пролунало "Героям Слава!"

Далі президенти пішли на перемовини у палац. Спілкування із ЗМІ орієнтовно очікується о 15.25.

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