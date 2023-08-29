В Ердогана підтвердили його зустріч із Путіним у Росії: де та коли вона відбудеться
29 серпня 2023, 12:05Читать новость на русском
У президента Туреччини підтвердили зустріч з російським диктатором. Відомо, що Реджеп Ердоган прибуде в Росію.
Турецький телеканал повідомив в ефірі, що Ердоган полетить в Росію на початку вересня 2023 року. Також відомо місце зустрічі президентів, пише 24 Канал.
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Ердоган зустрінеться з Путіним в Росії
Це буде одноденний візит до Сочі 4 вересня. І, звичайно, найважливішою темою повістки стане повернення до зернової угоди,
– заявили журналісти в ефірі Habertürk.
Згодом російські пропагандисти поширили інформацію турецької сторони, фактично підтвердивши заяву Туреччини.
До речі, раніше видання Вloomberg стверджувало, що Ердоган та Путін зустрінуться в Росії 8 вересня 2023 року.
Що цьому передувало
- Про зустріч Ердоган та російський диктатор домовились на початку серпня 2023 року. Тоді турецька сторона заявила, що Владімір Путін поїде в Туреччину. У Росії про це не говорили.
- Згодом ЗМІ написали, що Ердоган сам відвідає Росію, щоб поговорити з Путіним. Адже сам російський диктатор ховається від ордера на арешт. Своєю чергою Анкара хоче продовжити зернову угоду, з якої 17 липня 2023 року вийшла Росія.
- Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснював, що Ердоган може шукати економічні вигоди. Окрім того, турецький лідер переконаний, що в зернового коридору немає перспектив без участі Росії.