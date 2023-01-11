Ескалація з боку Росії наблизить її фінал, – Зеленський на зустрічі з Дудою та Науседою

Володимир Зеленський у Львові 11 січня зустрівся з Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Український лідер зробив низку важливих заяв.

Зеленський наголосив: Україна знає, до чого готуватися. Окрім того, Україна знає, до чого готується країна-терористка, повідомляє 24 канал.

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Ми знаємо, до чого готуватись і до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Ми робимо все, аби будь-яка ескалація з боку Росії наблизила фінал,

– заявив президент.

Зеленський додав, що важливе слово для оборони України та Європи – це танки. Український лідер привітав рішення Польщі та Дуди. Мовиться про те, що країна у межах міжнародної коаліції передасть Україні танки Leopard.

Окрім того, президент подякував Науседі за рішення передати системи для захисту від атак. Зокрема, мовиться про захист від іранських дронів.

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