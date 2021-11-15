Ескалація Росії щодо України та мігранти в Білорусі – тісно пов'язані, – генерал США Ходжес

Бен Ходжес переконаний, що озброєння мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією пов'язане з агресією Росії в Україні і навколо неї. За його словами, "це не збіг".

Генерал армії США зазначив, що "це або прощупування, або дестабілізація, або відволікання уваги, або все перераховане вище". Про це він повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Військовий наголосив, що високопоставлені латвійські чиновники нещодавно розповіли йому, що розглядають міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як прощупування.

Вони спостерігали, як спецслужби Білорусі (чи Росії?) розраховують час реакції сил безпеки Латвії на спроби вторгнення мігрантів. Думають також, що ці дії можуть відволікати увагу від того, що вони роблять в Україні або навколо неї,

– продовжив Бен Ходжес.

Газ – це дійсно зброя, – Ходжес

Американський генерал також підкреслив, наближається зима, і газ – це дійсно зброя, і Європейський Союз боїться, що Росія або Білорусь відключать його тут в листопаді – грудні.

За його словами, саме тому ЄС не протистоятиме Кремлю. Бен Ходжес додав, що для Євросоюзу міграційна криза між Білоруссю і Польщею пов'язана з газом більше, ніж із захистом кордонів.

Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагаються потрапити у Європу.

Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.

Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Захід упевнений, що їх організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити на територію ЄС.