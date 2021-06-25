"Дефендер" у водах Криму: що означає провокація росіян проти британського есмінця

Історія есмінця "Дефендер", у бік якого російські військові начебто відкрили попереджувальний вогонь біля узбережжя Криму, виводить питання окупації Криму на новий рівень. Який саме – читайте у матерілі.

У Чорному морі 23 червня пройшли спільні навчання України, США та Великої Британії. Сили спеціальних операцій тренувалися на британському есмінці "Дефендер".

Більше про це У Росії заявили, що відкрили вогонь по британському есмінцю

Що відомо про "Дефендер"? Це – ракетний есмінець типу 45 (класу Дерінґ) Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Цей клас вважається британським флотом найкращими кораблями протиповітряної оборони у світі. Есмінець призначений для охорони авіаносців на переході морем, забезпечення протиповітряної (ППО) та протичовнової (ПЧО) оборони, боротьба з надводними кораблями противника, завдання ударів по берегових цілях.



13 червня 2021 з'явились повідомлення про проходження "Дефендером" та нідерландським фрегатом HNLMS Evertsen Босфорської протоки для участі у спільних діях у складі Британської авіаносної ударної групи 21 для демонстрації британських зобов'язань, підтримки свободи навігації, та запевнення підтримки партнерів — Грузії, України й Румунії — у підтримці з боку Британії та НАТО.



18 червня 2021 року обидва кораблі зайшли до Одеси.



21 червня в Одесі на борту есмінця "Дефендер" українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.

Після цього британський військовий корабель вирушив з Одеси в один з портів Грузії. Як пояснює керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, на цьому шляху міжнародний коридор в районі Севастополя трохи перетинає 12-мильну зону тимчасово окупованих територіальних вод України. За його словами, есмінець дещо зрізав цю лінію.

Пізніше російські ЗМІ почали ширити заяву Мінстерства оборони Росії про те, що були вимушені відкрити попереджувальний вогонь по британському кораблю, аби змусити його піти з "російських територіальних вод". У відповідь британці заявили, що не помітили жодних перешкод для свого судна з боку росіян.

Цікаво Росіяни вирішили відром з болтами налякати британський есмінець

Хто і що заявляв у цій заплутаній історії та що це означає – розбирались журналісти 24 каналу.

Що Росія розповідала про "Дефендер"?

Що російські військові влаштували "героїчну оборону Криму" і "відігнали" британський есмінець від півострова.

За даними російських ЗМІ, Поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту "Дефендер".

Есмінець був попереджений про застосування зброї у випадку порушення кордону РФ. На попередження не відреагували,

– йшлося в заяві Міноборони Росії.

За інформацією видання "Кримінформ", після цього російський бомбардувальник Су-24М відкрив попереджувальний вогонь. Лише після використання російськими бомбардувальниками чотирьох осколково-фугасних авіабомб, як повідомляє контрольоване окупантами видання, о 12.23 есмінець покинув своє місце перебування.

Що відповіла Британія на ситуацію з есмінцем "Дефендер"?

Міноборони Великої Британії заявило, що не помітило, щоб Росія якимось чином заважала їхньому кораблю в Чорному морі.

У Британії наголосили, що корабель обрав прямий міжнародно визнаний маршрут між Україною та Грузією. І проходив в українських територіальних водах.

Жодних попереджувальних пострілів по HMS Defender не було. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права

, – наголосили у відомстві.

Корабель військово-морських сил Великої Британії бачив "навчання зі стрільбою", але в бік корабля або шляхом його проходження ніхто не стріляв. "Ми не підтверджуємо твердження, ніби по шляху проходження корабля були скинуті бомби", – заявили у відомстві, спростувавши твердження Росії.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес додав, що вранці 23 червня есмінець "Дефендер" здійснив "звичайний транзит з Одеси до Грузії через Чорне море". Традиційно для цього маршруту корабель увійшов у міжнародно визнаний коридор розділення руху та безпечно вийшов з нього о 09:45 за Гринвічем.

"Як звичайно, російські судна відстежували його прохід, а його екіпажу стало відомо про навчання неподалік", – сказав він.

Спочатку коментарі британської сторони сприйняли буквально – на есмінці не побачили взагалі нічого з описаного росіянами. Однак потім стало зрозуміло, що британці бачили російських військових, але не сприйняли їх як загрозу.

Більше про це У Британії заперечують обстріл есмінця "Дефендер" росіянами біля Криму

Це стало зрозумілим після розповіді кореспондента BBC Джонатана Біла, який був на борту есмінця. Він бачив, що британський корабель переслідували понад 20 літаків та два катери берегової охорони. За його словами, екіпаж перебував на бойових постах, наближаючись до південного краю окупованого Росією Криму, а системи озброєння на борту есмінця Королівського флоту вже були завантажені.

Капітан наполягав, що йому був тільки потрібен безпечний прохід міжнародно визнаним судноплавним шляхом. Два російські кораблі берегової охорони, що переслідували військовий корабель Королівського флоту, намагалися змусити його змінити курс. У якийсь момент одне з російських суден наблизилося до 100 метрів,

– розповів журналіст.

Він додав, що по радіозв’язку лунали все більш ворожі попередження, в тому числі таке: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти".

Що все це означає?

Що Росія продовжуватиме використовувати дедалі більш провокативну політику щодо окупованих нею українських регіонів і надалі.

За словами міністра оборони України Андріям Тарана, є кілька варіантів, що могла означати ця історія:

Реакція РФ на щойно досягнуті домовленості українсько-британського морського партнерства (підписані на борту HMS Defender 21 червня 2021 в Одесі). Спроба РФ зірвати навчання «Сі Бриз-2021», що розпочинаються 28 червня. Відповідь РФ на реальну перспективу членства України в НАТО після недавнього саміту Альянсу. Ідея повторити сценарій з розбійним абордажем українських катерів восени 2018-го року. Інформаційно-психологічна операція швидше з прицілом на осінні вибори в РФ.

Колишній представник президента України в окупованому Криму Борис Бабін також наголосив, що цим інцидентом Росія "вперше з 2018 року проводить з півострова пряму силову операцію або заявляє про її проведення". Це означає, що Росія перешкоджатиме будь-якій активності інших держав в Чорному морі. І НАТО потрібно сформулювати достойну відповідь на стратегічному рівні.

Разом з тим, як зазначив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, ця ситуація показала: британці демонстративно не визнають ані порушення міжнародного морського права, ані окупації Криму.

Своїм вчинком вони зайвий раз підтвердили, що Крим та його територіальні води – це Україна.

Важливо Доказ нашої позиції, – Україна про "обстріл" британського есмінця біля Криму

Але це не означає, що Україні можна не зважати на цей інцидент. Як сказав міністр оборони Таран, виходячи із сьогоднішнього перебігу подій, Україна має готуватися до різних сценаріїв.