У російському батальйоні "Еспаньола" назвали цивільних "законною ціллю" для атак
- Російський батальйон "Еспаньола" заявив, що розглядає всіх українських цивільних як допустимі військові цілі, не відокремлюючи їх від військових чи терористів.
- "Еспаньола" відносить до законних цілей об’єкти, які використовуються київською владою, і вважає цивільними тільки тих, хто співпрацює з російською армією.
Російські військові з підрозділу "Еспаньола" заявили, що розглядають усіх мирних жителів України як допустимі військові цілі. Вони заявили, що не бачать різниці між цивільними і військовими.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Помста за Суми: кадри моменту атаки та її наслідків по казармі 112 ракетної бригади Росії
Росіяни вважають всіх українців ціллю для атак
За словами окупантів з "Еспаньоли", вони не відокремлюють мирне населення України від військових чи терористів.
Численні теракти на території Росії та в зоні бойових дій; безперервний терор і залякування громадян Росії в глобальній мережі; телефонне шахрайство, яке здійснюється з території України – усе це явно демонструє, що у війну проти нашого населення залучені не лише комбатанти, а й так звані "мирняки",
– йдеться у повідомленні на офіційній сторінці "Еспаньоли".
Також до об'єктів, які є законною ціллю для ворога, "Еспаньола" відносить "будь-які об’єкти, які київська воєнщина використовує у своїх інтересах і на яких їй прислуговує "мирняк".
Як вказують військові, вони вважають цивільними лише тих, хто співпрацює з російською армією. Лише якщо окупанти "отримають гарантії на відданість руському миру" вони зараховуватимуть українців до союзників, а не противників.
Зазначимо, у батальйоні "Еспаньола" служать футбольні фанати та російські націоналісти, зокрема нацболи. Раніше цей підрозділ закликав "видаляти статеві органи" і "зрізати губи, щоб оголити щелепу" українським військовополоненим. У 2024 році з'явилося інформація, що "Еспаньола" належить партії "Єдіная Росія".