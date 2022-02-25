Естонія передасть Україні додаткову військову допомогу: зокрема, Javelin та зенітні боєприпаси
25 лютого 2022 , 15:58Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Кусті Салм – міністр оборони Естонії – повідомив, що його країна передасть Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, ракети Javelin.
Їх країна закупила та отримала у межах допомоги від США. За словами Салма, також Естонія передасть Україні зенітні боєприпаси та медичне обладнання.
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Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів,
– наголосив міністр.
Також військово-технічну та гуманітарну допомогу Україні надає Швеція. Новину повідомив президент Володимир Зеленський.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!