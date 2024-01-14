Призов чоловіків з-за кордону: в Естонії чітко відповіли, чи видаватимуть українців

В Україні активно обговорюють питання додаткової мобілізації, зокрема залучення до війська чоловіків з-за кордону. В Естонії розповіли, чи повертатимуть призовників.

11 січня президент України побував із офіційним візитом в Естонії, де зустрівся, зокрема із прем'єркою країни Каєю Каллас. Відомо, що однією із тем переговорів двох лідерів було питання повернення українських чоловіків призовного віку з – за кордону.

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Це справа України

Каллас під час спілкування із журналістами підтвердила, що обговорила із Зеленським ідею мобілізації українців, які проживають в Естонії.

Прем'єрка наголосила, що її країна не видаватиме чоловіків мобілізаційного віку Києву і пояснила свою позицію.

Вона заявила, що українці, які перебувають в Естонії та дотримуються правил, отримують тимчасовий захист від ЄС, цілком мають право бути тут.

На думку Каллас, Україна сама має вирішити це питання. Їй слід звернутися до своїх людей і попросити повернутися, аби стати на захист Батьківщини.

Нагадаємо, що під час пресконфереції з естонською прем'єркою Зеленського запитали, чи повинна Естонія, на його думку, повернути громадян призовного віку до України. Глава держави зауважив, що кожен чоловік повинен боронити свою країну. Він або має воювати на фронті, або сплачувати податки до державного бюджету, цим самим забезпечуючи армію.

Зеленський наголосив, що він "має питання" до тієї категорії чоловіків мобілізаційного віку, які проживають за кордоном, незаконно виїхали з України, не воюють і не платять податки.

Мобілізація чоловіків з – за кордону: що відомо