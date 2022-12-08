В Естонії припинять транслювати "Дождь"

В Естонії більше не показуватимуть російський телеканал "Дождь" після низки його скандалів. Канал більше не транслюватимуть телеоператори країни.

Цю інформацію повідомили менеджери телеоператорів Elisa та Home 3. Адже перед цим Латвія анулювала ліцензію телеканалу на поширювання свого контенту в країнах Євросоюзу, США та інших країнах.

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Естонія також відмовилась від "Дождя"

У Естонії канал транслювали телеоператори Telia, Elisa та Home 3. Та у двох із них – "Дождь" входив у розширений пакет каналів.

Менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер пояснив, що, згідно з законом про медіапослуги, мовники можуть пропонувати програми, якщо мають ліцензію країни перебування або іншу підставу.

Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дождь" є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази,

– заявив Тедер.

Окрім того, фахівець з маркетингу та зв'язків із громадськістю телеоператора Home 3 Майк-Річард Кох пояснив, що вони не показуватимуть канал з 8 грудня у країнах Балтії, включаючи сервіси Go3 та Home3 TV.

Коротко про скандал з "Дождьом"

Варто пригадати, що російський нібито "ліберальний" канал "Дождь" декілька разів потрапляв у скандали. Зокрема, там зобразили карту з Кримом у складі Росії.

Потім головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко сказав, що нібито це була "помилка дизайнера". Попри виправдання, канал оштрафували на 10 тисяч євро.

Окрім того, "Дождь" не подавав звукову доріжку в трансляціях державною мовою, а нещодавно їхній ведучий заявив про підтримку російської армії забезпеченням. Згодом канал назвав це нібито "обмовкою" ведучого.

6 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії анулювала ліцензію "Дождя". Причиною назвали "загрозу національній безпеці та громадському порядку". Також перед ухваленням рішення Нацрада оцінила інформацію, отриману від Служби державної безпеки. Проте її зміст не розповіли.