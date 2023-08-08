"Окупант – найкраще добриво": в Естонії розмалювали меморіал СРСР
Джерело:Delfi
У Таллінні невідомі розмалювали радянський пам'ятник. Вони написали на меморіалі слогани на підтримку Україну та засудили агресію Росії.
У столиці Естонії хтось спаплюжив радянський меморіал. Це сталося у талліннському районі Маар'ямае зранку 8 серпня.
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Подробиці інциденту в Таллінні
Невідомі намалювали 2 слогани різними мовами. Вони написали "Російський окупант – найкраще добриво" російською та "Слава Україні" українською. Як зазначає видання, це вже 11-й випадок паплюження пам'ятників в Естонії від початку 2023 року. Минулого року в цій країні було 32 таких зареєстрованих випадків.
Представниця Іда-Хар'юського відділення поліції Інна Тоатер повідомила про початок розслідування за статтею про осквернення пам'яті померлих. Місцеве законодавство передбачає за це покарання у вигляді штрафу або до одного року позбавлення волі. Департамент поліції та прикордонної охорони закликав жителів і гостей Таллінну повідомляти на гарячу лінію про такі випадки.
Видання також виклало фотографії пам'ятника з різних ракурсів. На них можна побачити, зокрема, й написи, що, ймовірно, були зроблені раніше. Серед разноманітних графіті є слоган, що був нанесений кілька разів на різних місцях об'єкта. На ньому російського диктатора Владіміра Путіна називають карликом та порівнюють з екскрементами.До слова, меморіальний комплекс Маар'ямае охоплює і військовий цвинтар. На цьому кладовищі поховані радянські та німецькі військові, які загинули під час Другої світової війни.
Так виглядає радянський меморіал в столиці Естонії / Фото Delfi
В Естонії затримали фаната СРСР біля пам'ятника
- Інцидент стався у сакральне для росіян 9 травня біля танка-пам'ятника. Він розташований між Нарвою та Нарва-Йиесуу.
- До цього об'єкта прийшов 61-річний чоловік в червоній футболці з радянським гербом та написом "СРСР". Житель Нарви розумів, що символіка Радянського Союзу в Естонії заборонена. Бо, побачивши поліцію, він спробував заховати футболку.
- В результаті його затримали та оштрафували на 444 євро за провокацію, яка не має нічого спільного з вшануванням пам'яті полеглих. Додамо, що на суді цей любитель СРСР підтримав вторгнення Росії на територію України.