Там розташований обласний центр: на Харківщині можуть примусово евакуювати ще два райони

Останнім часом окупанти посилили обстріли прикордонних регіонів. Зокрема, сильно перепадає населеним пунктам Харківської області.

Через близкість до лінії фронту раніше місцева влада оголосила про обов'язкову евакуацію із низки населених пунктів Куп'янського району. Тепер, за словами очільника ОВА, вивезення людей може відбутися ще у двох районах на півночі області.

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Звідки виселятимуть людей

Так, Олег Синєгубов зазначив, що примусова евакуація може поширитися ще й на так званий Золочівський напрямок. Йдеться про селища у Харківському та Богодухівському районах.

Водночас посадовець зазначив, що у самому прикордонні, яке перебуває під постійним вогнем, дітей вже немає.

Голова ОВА уточнив, що влада спостерігатиме за ситуацією. І залежно від збільшення ризику і загроз може ухвалити рішення про виселення людей з населених пунктів, розташованих далі від кордону.

Зазначимо, що Харківський район з адміністративним центром у Харкові, включає 15 міських та селищних громад. А Богодухівський, що межує із ним на заході, охоплює 5 міських та сільських громад.

Які міста охоплює Харківський район: дивіться на карті

Які населені пункти входять до Богодухівського району: дивіться на карті

Чи буде евакуація з Харкова