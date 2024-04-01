Терехов розповів, чи планується евакуація з Харкова на фоні заяв про новий можливий наступ Росії

Російські військові продовжують щоденно бити як не по Харкову, то по Харківській області. Паралельно західні ЗМІ попереджають про те, що існує загроза нового наступу на обласний центр. Тож виникає питання, чи планується евакуація.

Відповів на нього міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю. Він наголосив, що не важливо, що готує ворог. За словами мера міста Харків, який щоденно потерпає від ракетних і дронових ударів, важливо, як ми даватимемо відсіч російським загарбникам.

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Чи будуть евакуйовувати людей з Харкова

Ігор Терехов також прокоментував питання щодо виснаження Харкова. За його словами, російським військовим не вдасться цього зробити. Він наголосив, що паніка у місті відсутня, і що залякування Росії не працюють, адже місцеві мешканці згуртовані.

Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо,

– підкреслив Терехов.

Журналісти зазначили, що раніше міський голова казав, що Харкова евакуація не стосується. Її проводять лише з тих районів Харківської області, де ведуться активні бойові дії. Водночас у представників ЗМІ виникло питання, чи є плани, як можна буде провести евакуацію, якщо подібна потреба виникне.

Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті – 1,3 мільйона мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян,

– наголосив Ігор Терехов.

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