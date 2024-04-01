Терехов розповів, чи планується евакуація з Харкова на фоні заяв про новий можливий наступ Росії
Джерело:LIga.net
Російські військові продовжують щоденно бити як не по Харкову, то по Харківській області. Паралельно західні ЗМІ попереджають про те, що існує загроза нового наступу на обласний центр. Тож виникає питання, чи планується евакуація.
Відповів на нього міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю. Він наголосив, що не важливо, що готує ворог. За словами мера міста Харків, який щоденно потерпає від ракетних і дронових ударів, важливо, як ми даватимемо відсіч російським загарбникам.
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Чи будуть евакуйовувати людей з Харкова
Ігор Терехов також прокоментував питання щодо виснаження Харкова. За його словами, російським військовим не вдасться цього зробити. Він наголосив, що паніка у місті відсутня, і що залякування Росії не працюють, адже місцеві мешканці згуртовані.
Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо,
– підкреслив Терехов.
Журналісти зазначили, що раніше міський голова казав, що Харкова евакуація не стосується. Її проводять лише з тих районів Харківської області, де ведуться активні бойові дії. Водночас у представників ЗМІ виникло питання, чи є плани, як можна буде провести евакуацію, якщо подібна потреба виникне.
Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті – 1,3 мільйона мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян,
– наголосив Ігор Терехов.
Росіяни зруйнували практично всю критичну енергетичну інфраструктуру
- На цьому також наголосив Ігор Терехов. Він зазначив, що сталося це після масованої атаки на місто 22 березня. Також значних руйнувань зазнала приватна інфраструктура.
- Мер Харкова зауважив, що внаслідок пошкоджень без світла залишилося майже все місто. Наразі електроенергію до домівок вдалося повернути. Але відновити зруйновані ворогом потужності складно. Тому у місті вимушено ввели погодинні графіки відключення світла, а також відмовилися від освітлення вулиць.
- Як зауважив міський голова, йому невідомі причини, чому росіяни наростили кількість ударів. Водночас він переконує, що попри намір ворога залякати українців, йому це не вдасться. Адже, наголошує Ігор Терехов, Харків переживав і значно важчі часи за два роки повномасштабного вторгнення.
- Він нагадав, що був період, коли з двохмільйонного населення в обласному центрі залишалося 300 тисяч мешканців.