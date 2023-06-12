На Херсонщині окупанти вбили вагітну жінку: вона рятувала бабусю з дідусем
Джерело:Аліна Боднар
На Херсонщині 8 червня російські загарбники обстріляли Голу Пристань. Унаслідок цього під час евакуації загинула вагітна жінка.
Терористи обірвали життя мешканки Голої Пристані Тетяни Гришко. У неї мала народитися донечка.
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На Херсонщині окупанти вбили вагітну жінку
Знайомі та близькі Тетяни згадують її як прекрасну людину та талановиту перукарку.
Рятуючи бабусю із дідусем від повені, вона потрапила під обстріл. Загинула золота, красива, чуйна дівчина. Моя колега. З нею загинула її ненароджена донечка. За що ви її вбили, росіяни?! За що ви вбили її ненароджену дитину?! Вона мала народити і жити, просто жити. Я назавжди запам'ятаю тебе, твою посмішку, пробач,
– написала колега загиблої жінки Ольга Супрун.
Тетяна Гришко була талановитою перукаркою і любила свою роботу. Вона мала багато мрій та планів на майбутнє.
У липні Тетяні мало виповнитись 33 роки.
У липні Тетяні мало виповнитись 33 роки / фото із соцмереж
"Ми вчились з тобою разом, будували плани на майбутнє. Ти була щира, добра, чуйна дівчина. Чудовим перукарем, майстром своєї справи. Світла тобі памʼять", – написала подруга Тетяни Вероніка Чепурна.
Тетяна була вагітною / фото із соцмереж
Жорстокі обстріли Херсонщини: останні новини
- Нагадаємо, що росіяни цинічно обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонської області. Унаслідок цього є загиблі та поранені.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російського обстрілу загинули 3 людей. Серед них – 74-річний чоловік, який закрив своїм тілом жінку – окупанти розстріляли його у спину.
- В Офісі Генерального прокурора розповіли, що внаслідок обстрілу постраждали 23 особи. Херсонська прокуратура розпочала розслідування.
- Окрім цього, окупанти обстріляли Херсон під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС. Відомо про щонайменше 9 постраждалих. Так, росіяни вгатили по прибережних територіях та центральній частині міста.
- 8 червня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що кількість поранених збільшилася до дев'яти людей. Серед них: двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.
- Водночас в Офісі Генпрокурора повідомляли про жертву унаслідок обстрілу, наголошуючи, що дані уточнюються.