Евакуація з інших районів Маріуполя продовжиться 2 травня

У Маріуполі перенесли евакуацію населення. Це пов'язано з тим, що 1 травня вдалося вивезти людей із заводу "Азовсталь".

Коли продовжать евакуацію

Сьогодні людей мали евакуювати від "Порт Сіті". Однак з міркувань безпеки влада вирішила перенести евакуацію.

Важливо Найважча операція від початку війни, – Арахамія і Верещук про евакуацію з "Азовсталі"

З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що перебувають в інших районах міста, перенесено на понеділок, 2 травня,

– мовиться у повідомленні.

Збір людей відбуватиметься о 8 годині ранку біля "Порт Сіті". Зауважимо, цю інформацію підтвердив і голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Що відомо про вивезення людей з "Азовсталі"

1 травня президент Володимир Зеленський повідомив радісну новину – із заводу "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних, які вже 2 місяці не бачили сонячного світла та не дихали свіжим повітрям. Серед них є діти, жінки та люди літнього віку. Врятовані прямують до Запоріжжя.

Нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що спецоперація "Евакуація "Азовсталь" триває вже третій день. Громадськість не інформували про неї з міркувань безпеки. Вивезти людей вдалося завдяки сприянню ООН, Червоного Хреста та української розвідки. Далі влада працюватиме над тим, щоб евакуювати всіх людей з заводу.

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Російські загарбники хочуть повністю окупувати Донбас, щоб отримати сухопутний коридор до Криму. Однак наразі їм це не вдається.

Тому окупанти продовжують стягувати техніку під Ізюм. Вони вже зосередили там сотні одиниць озброєння та 2 зенітно-ракетні дивізіони.

1 травня росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Ракети влучили у 2 склади з зерном на агропідприємстві. Ще один снаряд потрапив на приватне подвір'я. Унаслідок цього спалахнула пожежа. Відомо, що згоріли 2 тонни сіна, літня господиня помешкання зазнала осколкових поранень, а також загинула корова.

На Миколаївщині російська ракета влучила у сільськогосподарський склад із мінеральними добривами. На щастя, хімічної загрози немає. Також відомо, що ніхто не постраждав та не загинув.

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