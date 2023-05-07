Зупинити HIMARS не зможуть: окупанти в паніці готуються тікати із Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники проводять "евакуацію" з тимчасово окупованої Запорізької області місцевого населення і військових. За його словами, автобуси відвозять цивільних до Бердянська, а військових – до Маріуполя.

Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що колаборантів, яких росіяни зневажають, вони скидають якнайшвидше. Адже окупантам важливо довезти своїх військових до Маріуполя. Про це він розповів 24 Каналу.

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Тримати оборону буде важко

Нарожний пояснив, що особовий склад везуть до Маріуполя, тому що у випадку звільнення українськими силами Мелітополя, далі дуже швидко буде деокупований й Бердянськ.

Тому угруповання, яке перебуває на тимчасово окупованій частині Херсонської області, також не зможе там закріпитись. Вся ця місцевість – величезний степ з маленькою кількістю посадок, з відсутністю балок, ярів тощо, а також з дуже великою відстанню між населеними пунктами. Там тримати оборону буде дуже важко,

– впевнений він.

Крім того, за словами військового експерта, постачання до угруповання у Херсонській області надходить через залізничну гілку Маріуполь – Мелітополь.

Тому постачати щось туди буде дуже важко,

– додав співрозмовник.

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Мелітополь – критично важливий для українського наступу. Тому, на його думку, окупанти готуються тікати звідти, розуміючи, що втримати його буде дуже важко.

"Зараз наша далекобійна артилерія завдає ударів по логістиці Мелітополя – по локомотивному депо, залізниці. Загарбники розуміють, що зупинити HIMARS вони не зможуть. Немає чим. І тому готуються тікати. З одного боку до Чонгару – за перешийок в Криму, а з іншого боку – до Маріуполя, і вже там тримати оборону", – наголосив Павло Нарожний.

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