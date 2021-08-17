"Евакуація почнеться, коли буде безпечно": з Афганістану хочуть виїхати вже 120 українців
Джерело:"Європейська правда"
Вже 120 українців та членів їхніх родин заявили, що хочуть вибратися з захопленого талібами Афганістану. Однак літак і досі не може вилетіти, адже ситуація – неконтрольована.
МЗС розглядає інші варіанти евакуації
Станом на ранок 17 серпня кількість українців, які хочуть виїхати з країни збільшилася на 30 осіб. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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Це українці афганського походження та люди, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримуємо зв'язок,
– наголосив прессекретар.
Він нагадав, що в аеропорту Кабула дасі стоїть літак, який має вивезти наших громадян. Однак дозволи на польоти видають лише військовим повітряним суднам, а ситуація на самому летовищі досі нестабільна.
Ніколенко запевнив, що МЗС докладає максимум зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом.
"Пріоритет номер один – безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян", – підкреслив речник міністерства.
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Що робити українцям в Афганістані
Щоб евакуюватися з країни, громадянам України слід повідомити посольствам у Таджикистані або Пакистані свої контактні дані та інформацію про місце перебування. Водночас родичі можуть телефонувати на гарячу лінію МЗС.
Коротко про ситуацію в Кабулі
- Таліби захопили афганську столицю 15 серпня. Вона дісталася їм без бою, адже місцева влада просто віддала Кабул, аби "уникнути кровопролиття".
- Наразі перебувати на вулицях містах небезпечно, адже скрізь панує анархія. Люди намагаються втекти з Афганістану на літаках, дехто пішки йде в Узбекистан.
- Україна вночі проти 16 серпня евакуювала з Кабулу 80 людей, з них українців було 8.
- Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба казав, що на вільні місця в літаку братимуть іноземців та афганців.