"Евакуація почнеться, коли буде безпечно": з Афганістану хочуть виїхати вже 120 українців

Вже 120 українців та членів їхніх родин заявили, що хочуть вибратися з захопленого талібами Афганістану. Однак літак і досі не може вилетіти, адже ситуація – неконтрольована.

МЗС розглядає інші варіанти евакуації

Станом на ранок 17 серпня кількість українців, які хочуть виїхати з країни збільшилася на 30 осіб. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Це українці афганського походження та люди, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримуємо зв'язок,

– наголосив прессекретар.

Він нагадав, що в аеропорту Кабула дасі стоїть літак, який має вивезти наших громадян. Однак дозволи на польоти видають лише військовим повітряним суднам, а ситуація на самому летовищі досі нестабільна.

Ніколенко запевнив, що МЗС докладає максимум зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом.

"Пріоритет номер один – безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян", – підкреслив речник міністерства.

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Що робити українцям в Афганістані

Щоб евакуюватися з країни, громадянам України слід повідомити посольствам у Таджикистані або Пакистані свої контактні дані та інформацію про місце перебування. Водночас родичі можуть телефонувати на гарячу лінію МЗС.

Коротко про ситуацію в Кабулі