Не вистачало швидких: журналіст розповів, як відбувається евакуація людей на Херсонщині

Жахливі наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС відчувають зокрема жителі Херсона. В місті та на його околицях продовжується евакуація постраждалих. Велику частину їх доставляють до лікарень.

Про це 24 Каналу розповів херсонський журналіст Сергій Нікітенко. Він зазначив, що зараз евакуація триває. До неї залучені волонтери, які плавають на надувних човнах, а також рибалки й мисливці, які мають власні. Вони протягом цілого дня працюють, рятуючи людей.

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Вода дуже холодна

Нікітенко пояснив, що коли ДСНС отримує сигнал від людей, яких потрібно врятувати, або від їхніх родичів, то ця інформація передається волонтерам. Вони пливуть на те місце, де мають бути люди, та шукають їх.

Шукати людей дуже важко, тому що немає доріг, не зрозуміло, де розташовані будинки. З великими труднощами знаходять людей і вивозять їх, дуже часто з домашніми улюбленцями,

– пояснив журналіст.

Після того, як людей вивозять на берег, їх обов'язково доглядає лікар. Більшість з врятованих доправляють до лікарень.

"Медики вважають, що краще цим людям одну – дві ночі перебувати під наглядом лікарів. Адже у них може бути стрес, переохолодження, застуда", – зауважив він.

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Хоча на Херсонщині вже повноцінне літо, проте ночі можуть бути холодні. До того ж дуже холодна вода, тому що доволі сильна течія.

Вчора в лікарень доставили дуже багато людей. Не вистачало швидких – вони вивозили насамперед літніх та лежачих людей. Тому привозили до лікарень постраждалих і волонтери, і ми, журналісти,

– підкреслив Нікітенко.

Журналіст також повідомив, що сьогодні рівень води в Херсоні трохи знизився порівняно з тим, яким він був у минулі дні.

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