Дім буде не потрібен, якщо не буде людини: волонтер пояснив, чому треба евакуюватися з окупації

Українська влада наголошує на важливості евакуації людей з окупації, а також районів ведення бойових дій. Заклик поділяє також волонтер В'ячеслав Кім.

В інтерв'ю 24 каналу чоловік, котрий через агресію росії, вже вдруге поміняв дім в Україні, розповів про важливість евакуації. Він наголосив на тому, що слід користуватись бодай найменшим шансом врятуватись.

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Слід дати військовим виконувати свою роботу

В'ячеслав Кім підкреслив, що за наявності бодай найменшої можливості врятуватись, нею необхідно скористатись. Волонтер додав, що можливість повернутись додому завжди з'явиться. Але слід розуміти, що оселя вже не матиме жодного значення, якщо її мешканців уб'ють російські військові.

Тому найперше, що має зробити людина, яка любить свою країну, це виїхати та дати можливість військам зробити те, що вони мають зробити – визволити територію від цієї наволочі,

– наголосив Кім.

Водночас він звернувся до тих, хто зараз перебуває у тимчасовій окупації. Волонтер підкреслив, що Україна їх ні в якому разі не покинула. І що їх звільнять від лап ворога, а території – неодмінно повернуть.

З Красногорівки продовжують евакуйовувати літніх людей

18 серпня у мережу виклали відео, на якому можна побачити процес евакуації мешканців Красногорівки, що на Донеччині. Ним займався екіпаж поліції "Білий янгол".

У ролику можна побачити зворушливий момент, коли правоохоронці рятують кількох літніх людей. Останнім доводиться покидати свої оселі через ворога, який щоденно обстрілює їхній населений пункт, і не планує зупинятись.

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