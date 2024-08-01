Росія звільнила журналіста Гершковича, після чого він повернеться в США, – Fox News

Росія звільнила з в'язниці журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Після цього репортер повернеться до Сполучених Штатів.

Суд над медійником тривав понад рік. Його затримала російська ФСБ ще у березні 2023 році за звинуваченням у нібито "шпигунстві".

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Евана Гершковича звільнено з в'язниці

Журналісти Fox News розповіли, що Еван Гершкович повернеться у Сполучені Штати у межах великого обміну в'язнями між Росією та іншими країнами. Варто зазначити, що американський репортер став першим закордонним журналістом, якого заарештували у Росії за звинуваченням у шпигунстві з моменту закінчення холодної війни.

До слова, раніше Свердловський обласний суд визнав Гершковича винним за статтею про шпигунство та призначив йому 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Журналіст своєї провини не визнав.

Евана Гершковича було затримано у березні 2023 року у Єкатеринбурзі. ФСБ звинувачувала репортера у "шпигунстві" та "зборі відомостей про діяльність одного із підприємств російського військово-промислового комплексу".

Сам журналіст працював у Росії ще з 2017 року. До затримання він писав матеріал про ПВК "Вагнера" та так звану "спецоперацію", а також про ставлення росіян до усього цього.