Чому на саміті НАТО Україна не почула про передачу F-16 та далекобійних ракет від США

На саміті НАТО у Вільнюсі не було оголошено про передання Україні далекобійних ракет ATACMS і винищувачів F-16. Це може бути пов'язано з раціональним розподілом зобов'язань перед Києвом серед союзників.

Про це 24 Каналу сказав дипломат, спецрадник посольства України в Бельгії в 1992 – 1995 роках Зенон Коваль. За його словами, усе робиться для того, щоб Росія відчула психологічний тиск.

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"Кожен з партнерів має свої спроможності. Вони дивляться, хто й коли може щось передати. Не треба всім і одразу, але щоб ворог відчув, що є щоразу посилення військової допомоги", – пояснив Коваль.

Чому на саміті не оголосили про надання F-16 і ATACMS: дивіться відео

Союзники не розкидаються порожніми заявами

Президент Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з лідером США Джозефом Байденом. Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS ще тривають.

Зробити заяву про передання якогось озброєння дуже легко, але не реалізувати. Навіть якщо говорити про F-16, то, крім навчання пілотів, потрібно також облаштувати аеродроми й продумати логістику. Це комплексна проблема, розв'язання якої потребує часу й зусиль.

"Усе буде в належний час. Байден не відмахується від передання F-16 Україні. Він зробить відповідну заяву, коли ситуація буде зріла", – констатував Коваль.

Військова допомога Україні: останні новини

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 65 мільйонів доларів. Кошти підуть на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру.

Україна також отримає потужну військову допомогу від Франції, Німеччини та Норвегії. Нові пакети містять ЗРК Patriot, танки Leopard й Marder та іншу військову техніку.

Раніше Австралія оголосила про пакет допомоги на 74 мільйони доларів. До нього увійшли 28 броньованих машин М113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M.

Коаліція з навчання українських пілотів на F-16 уже офіційно створена. Тренування має розпочатись у серпні – на початку вересня. В українському повітрі винищувачі повинні з'явитися до кінця першого кварталу 2024 року.