Чому США досі не надали Україні F-16: капітан армії оборони Ізраїлю пояснив дії партнерів

Захід дещо зволікає з наданням Україні винищувачів F-16 з низки причин. Але це точно не через наявність в Росії потужної ППО.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, ізраїльська авіація неодноразово зіштовхувалася з російською ППО, яка розміщена в Сирії. Проти неї цілком спокійно можна працювати.

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Чому тоді Захід ще не надав Україні F-16

Як наголосив Тамар, насамперед Заходу потрібно достатньо підготувати українських льотчиків на F-16. Адже у випадку невдалого повітряного бою це буде удар по престижу американських літаків.

Якщо відбудеться повітряний бій, внаслідок якого F-16 буде знищений? Це буде великим ударом по престижу американських літаків. Це – одна з причин, чому літаки ще не передали. Але не найважливіша,

– зауважив Тамар.

Дивіться розмову з Григорієм Тамаром на ютубі 24 Каналу

На його думку, основна причина – щоб ефективно працювати F-16, потрібно суттєво переобладнати систему Повітряних сил ЗСУ. Для цього варто організувати відповідну наземну інфраструктуру, підготувати льотний склад та персонал, який обслуговуватиме літаки.

Тут також потрібно інтегрувати системи ППО, радіолокаційного відстеження, забезпечити аеродроми тощо. Це – складна система, яку за кілька місяців важко налагодити,

– підкреслив Тамар.

F-16 для України: коротко

Україна неодноразово упродовж повномасштабної війни наголошувала, що їй необхідні винищувачі F-16. Зараз цей процес поступово рухається вперед.

Міжнародні партнери ще не ухвалили рішення про передачу цих літаків. Також українські льотчики поки не навчаються на винищувачах.

Утім, на зустрічі "Рамштайн-14" 18 липня глава Пентагону Ллойд Остін говорив на цю тему. Він дав обіцянку, що українські пілоти почнуть навчатися на F-16.