Який алгоритм опановування українськими пілотами F-16: пояснення Ігната

На сьогодні українські пілоти опановують F-16 на так званих авіатренажерах. Після цього очікуються польоти з інструктором.

Наразі говорити про терміни – некоректно, оскільки в кожного вони різні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Ігната, авіатренажер – це вже серйозний крок перед тим, щоб сісти у справжній літак.

Є так звані навчальні бойові літаки, де пілот сідає з інструктором, бере управління на себе, а інструктор вже стежить за діями того, хто навчається,

– пояснив речник Повітряних сил.

Він розповів, що після авіатренажера буде польот з інструктором, а потім – самостійні вильоти.

"Після цього вже йде бойове застосування – навички управління озброєнням цього літака, що вже буде вінцем навчання. Говорити про терміни некоректно, бо в кожного вони різні", – наголосив Ігнат.

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