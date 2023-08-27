У Румунії озвучили "останню перешкоду" для навчання українців на F-16
27 серпня 2023, 22:50Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
Голова уряду Румунії пояснив, коли в його країні розпочнуться навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він розповів, що цьому нині заважає.
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловився щодо старту навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ. За його словами, вся логістика вже підготовлена.
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Коли почнуться навчання на F-16
Голова румунського уряду заявив, що Бухарест очікує на необхідні документи. За словами Чолаку, вони дозволять розпочати навчання.
Я очікую оформлення документів у найближчі кілька днів, і це остання перешкода,
– сказав він.
Останні новини про F-16 для України
- Джозеф Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої запевнив його, що США будуть швидше надавати дозволи іншим країнам на передачу F-16 Україні. Переговори американського та українського лідерів відбулися на День Незалежності нашої держави.
- Раніше Зеленський під час свого традиційного звернення до українців заявив, що Сполучені Штати Америки долучаться до підготовки наших пілотів та інженерів на F-16. Він анонсував ще хороші новини цьому напрямку.
- Нагадаємо, Амстердам передасть ЗСУ майже всі свої винищувачі F-16. Решта літаків використовуватиметься для підготовки українських пілотів. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.