У Румунії озвучили "останню перешкоду" для навчання українців на F-16

Голова уряду Румунії пояснив, коли в його країні розпочнуться навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він розповів, що цьому нині заважає.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловився щодо старту навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ. За його словами, вся логістика вже підготовлена.

До теми Коли Україна отримає F-16: генерал Міллі зробив обнадійливу заяву

Коли почнуться навчання на F-16

Голова румунського уряду заявив, що Бухарест очікує на необхідні документи. За словами Чолаку, вони дозволять розпочати навчання.

Я очікую оформлення документів у найближчі кілька днів, і це остання перешкода,

– сказав він.

Останні новини про F-16 для України

Джозеф Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої запевнив його, що США будуть швидше надавати дозволи іншим країнам на передачу F-16 Україні. Переговори американського та українського лідерів відбулися на День Незалежності нашої держави.

Раніше Зеленський під час свого традиційного звернення до українців заявив, що Сполучені Штати Америки долучаться до підготовки наших пілотів та інженерів на F-16. Він анонсував ще хороші новини цьому напрямку.

Нагадаємо, Амстердам передасть ЗСУ майже всі свої винищувачі F-16. Решта літаків використовуватиметься для підготовки українських пілотів. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.