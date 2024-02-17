"Не менше 24": прем'єр Нідерландів розкрив подробиці щодо F-16 для України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поділився гарними новинами щодо передачі довгоочікуваних літаків F-16 Україні. Він заявив, що наша держава отримає понад два десятки багатоцільових винищувачів.

Марк Рютте на полях Мюнхенської безпекової конференції розповів, на якій стадії передача Україні літаків F-16 та скільки винищувачів може отримати наша держава.

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Процес передачі винищувачів F-16 Україні "йде за графіком"

За його словами, у цьому питанні можна засвідчити прогрес.

"Сподіваємося передати їх (F-16 – 24 Канал) якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини", – зазначив Марк Рютте.

Щодо кількості літаків, на які може розраховувати Україна, глава нідерландського уряду зазначив, що їх буде "не менше 24".

Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але – не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими,

– наголосив прем’єр Нідерландів.

Коли Україна матиме F-16: прогноз Буданова та Міноборони

Нещодавно, 14 лютого, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", у ході якої партнери України звітували про просування щодо підготовки українських пілотів та передачі їй західних винищувачів.

За підсумками засідання український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами".

Начальник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що рішення про передачу Україні F-16 вже ухвалили досить давно. Буданов висловив сподівання, що літаки F-16 можуть з'явитися в Україні вже весною 2024 року. Наразі відомо, що наші пілоти завершують навчання на цих західних винищувачах.