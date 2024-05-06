"Будуть перекидати партіями": в Нідерландах відповіли, коли планують передати Україні F-16

Нідерланди планують почати передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені. Це відбудеться слідом за Данією, яка планує поставки літаків влітку.

Графік постачання винищувачів Україні передбачається прописаним планом союзників. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі.

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У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків,

– пояснила Оллонгрен.

Літаки можуть прибути вже влітку

Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах. За словами міністерки, за планом також навчальний центр у Румунії, де Нідерланди допомагають з навчанням українців.

Якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16,

– заявила Кайса Оллонгрен.

Вже після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну". Раніше Кайса Оллонґрен заявляла, що її країна доставить до України 24 винищувачі.

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