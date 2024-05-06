"Будуть перекидати партіями": в Нідерландах відповіли, коли планують передати Україні F-16
Джерело:Delfi
Нідерланди планують почати передавати Україні винищувачі F-16 вже цієї осені. Це відбудеться слідом за Данією, яка планує поставки літаків влітку.
Графік постачання винищувачів Україні передбачається прописаним планом союзників. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час брифінгу у Вільнюсі.
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У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків,
– пояснила Оллонгрен.
Літаки можуть прибути вже влітку
Наразі українські пілоти проходять навчання у Данії, США та інших країнах. За словами міністерки, за планом також навчальний центр у Румунії, де Нідерланди допомагають з навчанням українців.
Якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16,
– заявила Кайса Оллонгрен.
Вже після літа і далі винищувачі "будуть партіями перекидати в Україну". Раніше Кайса Оллонґрен заявляла, що її країна доставить до України 24 винищувачі.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
- Влада Бельгії планує передати Україні свої винищувачі F-16 до кінця 2024 року. Прем’єр країни Александер Де Кроо назвав рішення Бельгії "великим кроком для оборони України".
- Українські пілоти завершили базову підготовку на F-16 у Великій Британії та розпочали навчання у Франції. Мовиться про чотирьох українських льотчиків, яких відібрав Генштаб ЗСУ.
- Україна зможе на F-16 використовувати високоточні французькі авіаційні бомби AASM Hammer. Йдеться про комплект додаткового обладнання, який перетворює некеровані авіабомби на "розумні". Дальність дії AASM Hammer становить близько 70 кілометрів з ймовірним відхиленням близько 10 метрів.
- Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16. Однак невідомо, коли їх отримає наша країна. Поки що Греція проводить переозброєння країни до 2030 року.