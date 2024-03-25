Закінчили базові навчання на F-16: Міноборони Британії показало перші фото українських пілотів
Україна з кожним днем усе ближче до того, щоб наші пілоти на F-16 боронили рідну землю від ворога. У мережі вже показали десятьох наших льотчиків, які закінчили тренування на західних винищувачах.
Яскраві фотографії виклала на своїй сторінці у мережі X пресслужба уряду Великої Британії. Відомо, що десятеро українських пілотів пройшли базовий курс навчання польотів на винищувачах західного зразка F-16.
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Одного дня стануть до оборони
Десять пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку і одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ,
– зазначають у повідомленні.
Українські пілоти завершили базові навчання на західних винищувачах F-16 / Фото Міноборони Великої Британії
Що чекає далі? А далі ця група з десяти українських пілотів відправляється до просунутої льотної підготовки. Нею вже займаються французькі Військово-повітряні сили. А вже після цього наші льотчики займатимуться навчанням на західних винищувачах F-16.
Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів,
– додають у повідомленні Міноборони Великої Британії.
Коли і від кого Україна отримає перші F-16
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив, що його держава, ймовірно, першою передасть Україні F-16. Він зазначив, що влітку 2024 року наша держава отримає перші шість західних винищувачів.
- Речник Міністерства оборони США Патрік Райдер в інтерв'ю зазначив, що F-16 дадуть нашій державі "унікальний повітряний потенціал". Водночас він наголосив, що використання винищувачів Захід бачить винятково у межах суверенної території України.
- Також зауважимо, що Нідерланди виділять понад 150 мільйонів євро, які витратять на покупку для України боєприпасів класу "повітря – повітря" для F-16, а також понад 200 мільйонів на покупку безпілотників.
- Наостанок нагадаємо, що F-16 – багатоцільові західні винищувачі. Вони допоможуть нам як збивати повітряні цілі, так і успішно вести наступальні дії.