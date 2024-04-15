Зможуть бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє Україні F-16 із найновішим озброєнням
Джерело:МЗС
Норвегія долучилась до "коаліції винищувачів" та передасть Україні винищувачі з найновішим озброєнням. Такі літаки зможуть бити за лінією фронту.
Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.
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Я переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі,
– сказав норвезький міністр.
Наразі Норвегія разом з колегами з Данії та Нідерландів проводить підготовку українських пілотів. Міністр не відповів, скільки саме літаків планується передати Україні, проте наголосив, що йдеться про "значну кількість" винищувачів.
"Це (винищувачі F-16, – 24 Канал) дуже просунута технологічна платформа, але головне ще й система озброєння, яку можна навісити на платформу. Разом як система це буде доволі значним внеском. Тому літаки, які будуть у льотній здатності, будуть із найновішим озброєнням", – відповів глава МЗС Норвегії журналістам.
Міністри також обговорили надання систем ППО
Дмитро Кулеба повідомив, що норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS добре себе зарекомендували в Україні під час протистояння російській агресії.
Ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає більше зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також надає інструменти й можливості, щоб отримати системи Patriot з інших країн і ми цю тему теж сьогодні предметно обговорили,
– підкреслив він.
Водночас глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде зауважив, що наразі вони разом з іншими партерами обговорюють подальші можливості забезпечення України більшою кількістю систем ППО.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен розповів 24 Каналу, що Данія першою передасть Україні винищувачі F-16. Це відбудеться цього літа. Тоді передадуть шість перших винищувачів.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що разом з обіцяними додатковими шістьма F-16 ЗСУ отримають загалом 24 винищувачі.
- У Греції вирішили оновити свій авіапарк винищувачів. Афіни закупляють F-35, а старі повітряні судна планують розпродати. Зокрема, йдеться про 32 літаки F-16. Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16 або ж отримати їх іншим способом.