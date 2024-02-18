Перші F-16 з'являться в українському небі орієнтовно у червні цього року, – Foreign Policy
Джерело:Foreign Policy
Перші літаки винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі вже влітку. Повідомляється, що це відбудеться орієнтовно у червні 2024 року.
Водночас український уряд очікує, що наші пілоти до кінця фінансового року в США пройдуть навчання на винищувачах. Мовиться про близько 12 льотчиків.
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Україна отримає перші F-16
Як зазначає Foreign Policy, перші літаки-винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі орієнтовно в червні 2024 року.
Я думаю, що в червні ми побачимо їх (літаки-винищувачі F-16 – 24 Канал) в Україні,
– заявив глава литовського оборонного відомства Арвідас Анушаускас.
Водночас такі ж часові проміжки окреслив ще один європейський посадовець, який був присутній на безпековій конференції у Мюнхені.
Крім того, у матеріалі видання зазначається, що український уряд очікує, що до кінця фінансового року в США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів. Мовиться про вересень 2024 року.
F-16 для України: останні новини
- Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що рішення про передачу Україні F-16 вже ухвалили досить давно. Тому глава української розвідки очікує побачити західні винищувачі у небі нашої держави вже весною 2024 року. Наразі ж наші пілоти завершують навчання на цих західних винищувачах.
- Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна рухається за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами щодо отримання винищувачів F-16.
- Раніше також військовий експерт Роман Світан зазначав, що F-16 у нас з'являється в районі березня – квітня. Зокрема, льотчик-інструктор пояснив, що Україні потрібно відновити Повітряні сили ЗСУ до появи винищувачів.
- Крім того, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що підготовка інфраструктури для F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій. Адже щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й "інші моменти".
- Нагадаємо також, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з січня українські пілоти вже літають на F-16. За його словами, міжнародні партнери дуже-дуже конфіденційно навчають українських льотчиків. Інформацію особливо не оприлюднюють.