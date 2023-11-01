Льотчик має бути готовий іти в бій: Ігнат розповів про навчання наших пілотів на F-16

Тривають навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Звучать різні орієнтовні терміни завершення навчань. Однак насправді цей час для кожного буде індивідуальним.

Пілоти, які навчені керувати F-16, будуть прибувати до України поступово. Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Усе буде поступово

Юрій Ігнат пояснив, що і літаки, і пілоти, і інженерно-авіаційна служба, яка буде обслуговувати F-16, прибуватимуть до України поступово. Не можна сказати, що усі пілоти повернуться в Україну, до прикладу, через 5 місяців. Термін навчання для кожного індивідуальний.

Усе буде поступово. Кожен льотчик повинен відповідати рівню підготовки, яка йому потрібна для того, щоб воювати на літаку. Не просто літати, а вчитися застосовувати в Україні озброєння, тактичні авіаційні прийоми. Він повинен бути готовим йти в бій проти російської авіації,

– наголосив він.

Румунія та інші країни теж будуть долучені до підготовки. Для навчань Україні потрібні навчально-бойові двомісні літаки для польотів з інструктором. Саме так здобувається перший вишкіл на бойових літаках. Потім буде пересадка пілота у самостійний одномісний борт.

"Чекаємо, тримаємо кулаки та розуміємо, що льотчикам теж непросто. Особливо тим, які зараз воюють в Україні. Ми не можемо усіх пілотів відправляти на навчання. Тут наша тактична авіація застосовується досить інтенсивно. Засобів, озброєння, боєприпасів треба більше, щоб відповідати ворогу і крилатими ракетами, і авіабомбами", – зазначив речник.

Ігнат про навчання наших пілотів на F-16: дивіться відео

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