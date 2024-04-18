Перші F-16 можуть бути в Україні ще до початку літа, – прем'єр Бельгії

Євросоюз посилить військову допомогу для України з огляду на масовані ракетні обстріли з боку Росії. Перші винищувачі F-16 українська армія може отримати найближчими місяцями.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час другого дня саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна може отримати літаки найближчим часом

Бельгія є частиною коаліції винищувачів F-16. Наразі українські пілоти проходять підготовку, але перші літаки можуть бути доставлені найближчим часом.

Ця коаліція F-16 важлива і залишається важливою, тому що ці F-16 також мають протиповітряний потенціал, і Бельгія відіграє в цьому дуже важливу роль. Саме ми забезпечуємо підготовку українських пілотів на наших літаках. Постачання першого літака з підготовленими пілотами може відбутися до літа цього року,

– сказав де Кроо.

Бельгійський лідер також розповів, що у середу ввечері, 17 квітня, європейські партнери обговорювали шляхи посилення захисту українського неба. Зокрема Німеччина вже передає додаткову систему Patriot. Північноатлантичний Альянс також закликає передати наявні системи ППО для України, оскільки це принесе більше користі, ніж їхнє зберігання в Європі.

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