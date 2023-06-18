Льотчик-інструктор розповів, чи зможуть росіяни протистояти літакам F-16

Україна продовжує працювати над отриманням літаків F-16 від західних партнерів. Хоч російські окупанти можуть протистояти винищувачам, українські льотчики мають можливості обійти ворожу ППО.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, без F-16 другий етап наступальної операції ЗСУ під питанням.

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"ПЗРК можуть протистояти F-16 залежно від висоти. "Іглою" можна дістати. Але під час виконання бойових завдань літаки не опускаються на висоту нижче п'яти кілометрів, і до них ПЗРК дістати не зможе", – зазначив Світан.

Чи можуть росіяни протистояти F-16: дивіться відео

Крім того, ворог може завадити зенітно-ракетними комплексами С-300, С-400. Також він має ефективну систему радіоелектронної боротьби, однак тут можна встановити перешкоду для засліплення локаторів.

До слова, українські захисники можуть запустити дві ескадрильї F-16. Одну для знищення ворожої ППО, а іншу – для виконання бойового завдання.

Україні потрібні F-16 до січня

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що раніше 2024 року Україні літаків F-16 не бачити. Якщо це дійсно так, то постає питання про другий етап наступальної операції.

"Без літаків в осінньо-зимовий період наступати неможливо. Ми можемо лише вийти на Азовське узбережжя і зависнемо в цьому положенні", – наголосив Світан.

F-16 для України: останні новини

Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому отриманні F-16 від західних партнерів. Ці винищувачі здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.

15 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг несподівано заявив, що союзники по Альянсу вже почали навчання українських пілотів на F-16. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю заяву і сказав, що наразі мовиться лише про узгодження термінів та місця навчання наших пілотів.

Як відомо, союзники України сформували так звану коаліцію винищувачів. Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія нададуть Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Україна неодноразово наголошувала партнерам на важливості багатоцільових літаків для оборони й наступальних операцій у війні проти Росії.