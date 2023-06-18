Льотчик-інструктор розповів, чи зможуть росіяни протистояти літакам F-16
Україна продовжує працювати над отриманням літаків F-16 від західних партнерів. Хоч російські окупанти можуть протистояти винищувачам, українські льотчики мають можливості обійти ворожу ППО.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, без F-16 другий етап наступальної операції ЗСУ під питанням.
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"ПЗРК можуть протистояти F-16 залежно від висоти. "Іглою" можна дістати. Але під час виконання бойових завдань літаки не опускаються на висоту нижче п'яти кілометрів, і до них ПЗРК дістати не зможе", – зазначив Світан.
Чи можуть росіяни протистояти F-16: дивіться відео
Крім того, ворог може завадити зенітно-ракетними комплексами С-300, С-400. Також він має ефективну систему радіоелектронної боротьби, однак тут можна встановити перешкоду для засліплення локаторів.
До слова, українські захисники можуть запустити дві ескадрильї F-16. Одну для знищення ворожої ППО, а іншу – для виконання бойового завдання.
Україні потрібні F-16 до січня
Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що раніше 2024 року Україні літаків F-16 не бачити. Якщо це дійсно так, то постає питання про другий етап наступальної операції.
"Без літаків в осінньо-зимовий період наступати неможливо. Ми можемо лише вийти на Азовське узбережжя і зависнемо в цьому положенні", – наголосив Світан.Зверніть увагу! General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Україна неодноразово наголошувала партнерам на важливості багатоцільових літаків для оборони й наступальних операцій у війні проти Росії.
F-16 для України: останні новини
- Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому отриманні F-16 від західних партнерів. Ці винищувачі здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.
- 15 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг несподівано заявив, що союзники по Альянсу вже почали навчання українських пілотів на F-16. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю заяву і сказав, що наразі мовиться лише про узгодження термінів та місця навчання наших пілотів.
- Як відомо, союзники України сформували так звану коаліцію винищувачів. Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія нададуть Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.