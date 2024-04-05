Уже давно могли б звільнити Крим: льотчик-інструктор сказав, скільки F-16 потрібно Україні

Україна очікує на поставку винищувачів F-16. Якби Україна мала 4 бригади, тобто 160 – 200 таких літаків, цього було б достатньо для виконання бойових завдань зі звільнення української території, зокрема, Криму.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, звільнити Крим Україна могла б мало не у 2022 році.

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"Крим з цією кількістю літаків могли б вже давно звільнити. Мало не у 2022 році. 100 мільйонів доларів, які були виділені на підготовку льотного складу українського, так і не були доведені до розуму. Тобто льотчики почали льотну підготовку аж через рік, у 2023 році. Ми чекали ці літаки на літо, перед контрнаступом, але не дочекались", – сказав він.

Якби Сили оборони мали хоча б до сотні літаків F-16, то могли б вже вийти, наприклад, на Мелітополь, та почати рух до Криму. Навіть цієї кількості вистачило б для виконання бойового завдання у 2023 році.

Рух у бік Криму

Роман Світан зазначив, що F-16 однозначно виконуватимуть бойові завдання в українському небі. Однак все залежить від кількості. Коли вона буде відома, тоді буде зрозуміло, як її використовувати.

Якщо буде хоча б одна – дві бригади, приблизно 60 літаків, то можна буде виконувати завдання руху у бік Армянська, тобто у бік Криму. Оптимальний один з варіантів – це з правого берега форсування Дніпра та рух у бік Скадовська та Армянська,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

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