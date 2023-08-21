Скільки F-16 потрібно Україні, аби мати перевагу в небі: що кажуть у Повітряних силах

Західні союзники вже пообіцяли Україні передати 61 винищувач. У Повітряних силах кажуть, що для того, аби замінити старий авіаційний парк треба понад сотню таких літаків.

20 серпня Нідерланди зобов'язалися надати Україні – 42 винищувачі, а Данія – 19. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував ці рішення і зазначив, що Україні треба більше літаків.

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Йдеться про понад сотню винищувачів

За словами Ігната, для того, щоб замінити увесь застарілий авіаційний парк України, необхідно 128 винищувачів. Саме стільки літаків прописано у візії Повітряних сил, складеній ще до повномасштабного вторгнення і скорегованій під час війни.

: Візія Повітряних сил Збройних Сил України – це погляди на розвиток Повітряних сил на майбутнє. Була написана до 2035 року.

Ігнат уточнив, що війна може внести свої корективи, але наразі можна сказати, що Україна потребує понад сотню літаків. По-перше, щоб розмістити їх на різних аеродромах. По-друге, аби вони служили різним викликам та били по різних цілях: по літаках, і по наземних і по тилах противника.

Також Ігнат зазначив, що у візії Повітряних сил йдеться не лише про F-16, але й про шведські Gripen та британські Typhoon. Обслуговувати два типи літаків не так просто. Однак їх, принаймні, треба мати в наявності, вважає речник. Наприклад, винищувачів Gripen не так багато, зокрема, й тих, що могли б прибути в Україну. Втім, це могло б бути додатковим підсиленням.

F-16 можна застосовувати усюди

Застосування перших F-16 залежить від готовності особового складу: льотчиків та інженерів, які беруть участь у бойових діях. Також від того авіаційного озброєння, яке нададуть Україні на ті літаки. F-16 має різні типи озброєння.

І якщо Україні даватимуть і крилаті ракети, і керовані авіабомби, і протирадіолокаційні ракети, ми зможемо використовувати F-16 усюди. F-16 – це багатоцільовий літак, який може робити погоду: і на морі, і на суші, і в повітрі,

– наголосив Ігнат.

Загалом, аби мати перевагу в небі над росіянами, потрібно дві – три ескадрильї F-16. Зауважимо, що у складі однієї ескадрильї, як правило, від 12 до 18 літаків.

Винищувачі для України