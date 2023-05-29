Майже та цифра, яку ми хотіли, – Жданов припустив, скільки літаків F-16 може отримати Україна
У Міноборони України заявляли, що Україні потрібно 4 ескадрильї винищувачів F-16, тобто 48 одиниць. ЗСУ можуть отримати 40 таких літаків, які мали продати Нідерланди, але зупинили угоду про їх продаж.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україні можуть надати ту кількість винищувачів, про яку говорив Президент України Володимир Зеленський.
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"Ми знаємо, що Нідерланди готували на продаж 40 літаків. Це майже та цифра, яку ми хотіли. Думаю, що у рамках цифр, які називав президент Зеленський, 50 – 60 машин, цілком ймовірно, що ми можемо отримати", – вважає він.
Українські пілоти вже давно готуються
Жданов зазначив, що питання лише у тому, коли саме Україна зможе отримати винищувачі. Він стверджує, що українські пілоти вже давно розпочали перенавчання на F-16, ще до оголошення про передачу літаків.
Я сподіваюсь, що разом з контрнаступом ми побачимо в нашому небі перші машини типу F-16, а, може, щось інше. Було дуже багато ознак, що пілоти готуються. Доволі давно, ще до того, коли питання передачі літаків почало ставати на порядок денний,
– сказав військовий експерт.
Він наголосив, що підготовку на F-16 проходять українські пілоти з досвідом. Вони не навчаються з нуля, а перенавчаються саме для цих винищувачів.
Жданов про надання Україні F-16: дивіться відео
Україна отримає F-16: останні новини
- Начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил України бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що Україні слід уже подбати про зберігання літаків F-16, аби максимально убезпечити їх від ворожих атак. Він вважає, що не вийде їх просто заховати, потрібно розробити комплексний підхід для зберігання F-16.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що опанування винищувачів F-16 може зайняти менше запланованого часу. Він зауважив, що українські військові показали неймовірний результат раніше, скоротивши й так стислі терміни навчання на інших системах.
- Також Ігнат зазначив, що в умовах мирного часу Україні потрібно понад 150 літаків, щоб захистити нашу країну.